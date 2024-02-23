24 Şubat İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün gitmekle kalmak arasında bir seçim yapman gerekebilir. Başak dolunayının etkileriyle ailevi konulara odaklanmak seni duygusal anlamda etkileyebilir. Tam da gitmek istediğine karar verdiğin anda kafan karışabilir. Çıkmak istediğin yolculukta hiçbir şeyin sana engel olmasına izin verme. Akademik kariyer ve eğitim konusunda önemli bir karar vermek üzeresin. İyi düşün!

Haydi biraz kafanı boşalt! Sosyal çevren, ailen ve partnerinle güzel vakit geçirmeye odaklan! Dolu dolu bir hafta sonu geçirirken tüm düşüncelerden arın ve önemli kararlar için hafta içini bekle. Kalbinle zihninin denk düştüğü an en doğru kararı vereceksin. Biz yurt dışı biletlerini ve gelecek hayallerini yakmak isteyeceğini hiç sanmıyoruz! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...