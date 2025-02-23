24 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün harekete geçebilirsin. Pek çok kişinin denediği ama başaramadığını yine sen başarabilir, henüz pazartesi gününden sıkı bir diyet ve beslenme programına başlayabilirsin. Hayatına sağlık ve hareket katmak için fiziksel aktiviteye geri dönüyorsun.

Zira bir süredir durgunlaşmana neden olan Mars, sonunda ileri hareketine başlıyor. Şimdi yerinde durmayan ve kendine iyi bakan seni görmeye hazırız. Aktif bir yaşam sana kendini canlı hissettirecektir. Kendini güçlü ve dinamik hissetmek ise manevi anlamda da seni besleyecektir. Dik bir duruşla kendini gösterip bedensel anlamda da şifalanmanın tam zamanı.

Tüm bu hareket kalbine de iyi gelecek. Hem dolaşım sistemindeki sorunlardan kurtulman hem de manevi anlamda kalbinin ritmini bulman için güzel bir gün başlıyor. Birlikte spor yaptığın kişi kalbini çalabilir, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...