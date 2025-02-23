24 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün her zamankinden çok daha disiplinli ve sorumluluk sahibi olabilirsin. Düzeni kuran ve hatta kural koyan tarafta yer alabilirsin. Aynı zamanda odaklanma gücünün arttığını da fark edeceksin. Mars'ın ileri hareketiyle birlikte gerçek seni görme şansımız olacak.

Tam da bu noktada patron kim görmeye hazırız. Peki sen, gerçek bir lider olduğunu göstermeye hazır mısın? Rekabete bile girmene gerek olmadan fark edilebilirsin. Sorumluluk bilincin ve iş yapış şeklinle takdir topladığın günün sonunda ödülün de büyük olacak.

Aile içinde de kontrolü eline alabilirsin. Partnerinle arandaki ilişkinin de dinamiklerini değiştirebilir, onun hayatına biraz fazla müdahalede bulunabilirsin. Bu noktada dengeyi korusan iyi edersin. Zira onun patronu değilsin. Bu üstünlük uzun vadede ilişkinizi yaralayabilir. Bunun yerine aşka ve romantizme fırsat vermelisin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...