24 Şubat 2024 Dolunayı ve Etkileri

Dolunay dönemi hasat zamanıdır ve geçmiş niyetlerinizin tezahürüdür. Daha önce ektiğinizi bu ay sırasında biçebilirsiniz. Bu aydan altı ay önce Başak yeni ayını düşünün ve o döngüdeki yaşadıklarınız niyetleriniz, düşünceleriniz ve eylemleriniz, hayatınızın bu aşamasında yansımasını göreceğiz. Şimdi iradeyi ortaya koymalıyız. Gökyüzünde Yin Yang Venüs ve Mars güçlü enerjisi aşk hayatlarımızı yapılandırıyor. Çin düşüncesinde kozmosta birbirine zıt ama birbirini tamamlayan iki büyük güç iş başındadır. Yin dişi, soğuk, karanlık, pasif güçtür; Yang ise erkekliği, ışığı ve sıcaklığı temsil eder. Toprak, yağmur, yumuşak, kötü, siyah, küçük, çift (sayılar) yin'dir; cennet, güneş ışığı, sert, iyi, beyaz, yang'dır. İki kuvvetin etkileşimi chi'yi veya evreni yöneten maddi prensibi oluşturur. Dengeleri uyum ve sağlık için çok önemlidir.

Başak dolunayından olumlu yönde etkilenecek olan burçlar Boğa, Oğlak, Aslan, Yengeç ve Akrep’ler olacak. Doğum haritanızda 5 dereceye yakın gezegenler varsa, örnek vermek gerekirse 5 derece ile yerleşmiş gezegenleriniz ve burçlarınız varsa önümüzdeki 28 gün boyunca profesyonel hayatınızda ektiklerinizi biçebileceksiniz ve ortaya çıkan fırsatlara hazır olmalısınız. Dolunay, haritanızın bu alanlarını etkinleştirecek.

Eğer 5. derece Başak veya Balık burcunda gezegenleriniz varsa, ne ektiğinize bağlı olarak bu dolunaydan en güçlü etkiyi alacaklardır. Doğum haritanızda Venüs'ünüz Başak burcunun 5 derecesindeyse, dolunay döneminde duygusal yaşamınızda veya ilişkilerinizde çok önemli gelişmeler ile karşı karşıya kalabilirsiniz.

Hangi burçlar bu dolunaydan olumsuz etkilenecek?

Başak dolunayının uyumsuz etkisini alacak burçlar İkizler ve Yay burçları olacaktır. Doğum haritanızda 5 dereceye yakın bir gezegen ya da bu burçlardan biri mevcutsa sosyal ilişkilerinizde iş ve özel yaşamlarınızda beklenmedik sorunlar yaşayabilirsiniz dikkatli olun ve sabırlı davranın.

Başak Dolunayı doğum haritanızda hangi evlere düşüyor?

Doğum haritalarınızda dolunayın evle ilgili konular aktifleşecektir. Öfkeden ani kararlardan uzak durmalı etki altında kalmamak için iradenizi ortaya koymalısınız. Doğum haritanızda Başak ve Balık burçlarının hangi evlerde olduğu önemlidir. Dolunay doğum haritalarınızda 1. ve 7. evlerinizde gerçekleştiyse girişimler ilişkiler ortak projeleri teşvik etmek için harika enerjilere hazır olun. Yeni Ay ve dolunay enerjilerinde doğum haritalarınızın hangi evinde gerçekleştiği çok önemlidir. Mutlaka bu fazlarda doğum haritanızın analizini yaptırmanız faydalı olacaktır.

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