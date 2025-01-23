24 Ocak Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün hızlı kararlar alacak ve hayatını dikkatle değiştireceksin. Merkür ile Uranüs arasındaki üçgen açının etkisiyle en zor anlarda bile kararlılığını koruyacaksın. Dahası, hayatındaki dengeyi de kolayca sağlayacaksın. Bu aşamada çabuk harekete geçerek rakiplerinin önüne geçme fırsatını yakalayacaksın.

Analitik zekanın ön plana çıkmasına izin ver. Estetik ve tasarımsal kaygıları bir kenara bırakarak projelerde önemli rolleri üstlenmeye odaklan. Zira görevi aldıktan sonra çokça vaktin olacak ve işleri istediğin gibi düzenleme fırsatı bulacaksın.

İş hayatında gücünü gösterdikten sonra duygusal konulara da vakit ayırabilirsin. Partnerinle arandaki dinamikleri değiştirecek bir yaklaşım sergileyebilir, kararsızlığını bir kenara bırakarak ilişkinde kontrolü eline geçirebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...