24 Ocak Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün hislerin güçlenecek. Öngörülerine ve sezgilerine güvenmen gereken bir güne başlıyorsun. Bu aşamada sevdiklerine hissedebilir, adeta telepatik yeteneklerle hem maddi hem manevi anlamda güçlenebilirsin.

Merkür ile Uranüs arasındaki üçgen açının etkisinde geleceğe odaklanmalısın. Fütüristik vizyon ile harekete geçmeli, geleceğe ve toplumsa ihtiyaçlara yönelmelisin. Bu sayede çokça para kazanabilir, planladığından çok daha hızlı bir şekilde kendi işini kurabilirsin. Bu aşamada bazı riskler alman gerekeceğini biliyorsun, ancak dikkatli ve her zamanki gibi temkinli olmalısın.

Gelelim duygusal konulara! Sevdiklerine dair görülerin nedeniyle onlara destek olmak isteyeceksin. Belki de uzun zamandır görüşmediğin bir dostun ya da aile bireyinle vakit geçirerek manevi açıdan yenileneceksin. Kendini iyi hissetmek kadar kazanmaya ve etrafındakileri de mutlu etmeye odaklandığın günün sonunda çokça mutlu olacak gibi görünüyorsun. İçindeki sesi dinle ve bu şansı kaçırmak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...