24 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün bilinçaltının derinlerindeki gelgitlerden etkileneceksin. Duygu geçişleri ve aynı anda pek çok hissin sana etki etmesi gündeminde yer alacak. Bu noktada gerçekçiliğe odaklanmalısın. Zira bazı geçmiş meseleler ve kuruntular ilişkilerini olumsuz etkileyebilir.

Merkür ile Uranüs arasındaki üçgen açının etkisiyle manevi değerler yerine maddi kazançlara odaklanmak ise yararına olacaktır. Enerjini kazanmak için harcamak manevi anlamda da dengeni bulmanı sağlayabilir. Tabii iş hayatına ve yatırım kararlarına duygularını karıştırmamalısın.

Tüm bunları bir kenara bırakıp belki de biraz kendine vakit ayırabilirsin. Hafta sonuna girerken geceyi eğlenceli bir etkinlikle, sosyalleşerek ve eğlenerek geçirebilirsin. İç dünyanda değişime neden olan ve seni psikolojik anlamda zorlayan bu süreçte dostlarınla zaman geçirmek sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...