24 Mart Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün sosyalleşmeye ne dersin? Haftaya ve hızlı başlayan ve pazartesi gününe ayak uydurarak hayata karışmalısın. Bu aralar etrafında her zamankinden fazla insan olabilir ama yeni insanlarla tanışmaya açık olmalısın. Zira Güneş ve Plüton'un etkisinde olduğun bugün hayatına giren insanlar yaşantında derin izler bırakabilirler. Belki uzun vadeli bir aşk belki de kazançlı bir iş birliği gündeme gelebilir.

Tam da bu noktada etrafındaki insanları yakından tanımalısın. İyi bir gözlemci olduğunu biliyoruz ama bunu göstermeli ve merakını insanlara da yöneltmelisin. Meraklı kişiliğinin sana kar olarak döneceği günün her anını dolu dolu yaşamayı unutma!

Hadi biraz da sağlığından söz edelim. Bir süredir kendini yorgun hissediyor olabilirsin. Bu yüzden sağlığına dikkat etmeli ve hatta belki de bir doktor kontrolünden geçerek iyi olduğuna emin olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...