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24 Haziran 1 Temmuz 2024 Haftalık Burç Yorumları

etiket 24 Haziran 1 Temmuz 2024 Haftalık Burç Yorumları

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 07:01

Dikkat! Satürn retrosu başlıyor! Ektiğimizi biçeceğimiz zamanlardayız. 

Karmanın gezegeni öğretmen Satürn 29 Haziran 2024'ün en önemli geçişlerinden birini gerçekleştirecek. Satürn geriye doğru hareket etmesiyle başlıyor. Satürn'ün geri hareketi 139 gün sürecek ve 15 Kasım 2024'te sona erecek. Vedik Hint astrolojide Satürn'ün geri hareketinin özel bir anlamı var,  bu süre zarfında otoritenin gezegen hayatımızdaki etki alanını artırmak için özel bir lisansa sahip. Bu gizemli dönemin, bu geriye gidiş sırasında kariyerimizi, finansal seçimlerimizi ve kararlarımızı nasıl etkileyeceğini anlayalım.

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Koç :

Koç :

Satürn Retrosu, stratejilerinizi gözden geçirmenize, geçmiş başarısızlıklarınızı düzeltmenize ve planlarınızı sağlamlaştırmanıza olanak tanıdığından sizin için avantajlı olacaktır. Sonuçlar beklentilerinizi karşılamıyorsa cesaretinizi kırmanıza gerek yok. Bu zamanı yeniden strateji oluşturmak ve kariyeriniz için sağlam bir temel oluşturmak için kullanabilirsiniz. İşletmede nakit akışı sorunları ortaya çıkarsa, kar marjlarında geçici bir kayıp yaşanabilir. Sadece hiçbir şey için acele etmeyin. İş değiştirmeyi düşünenler için süreç gecikebilir. Zorlamadan akışta kalın. 

Boğa :  

Satürn Retro döneminde, kendinizi sıkışıp kalmış  gibi hissedebilirsiniz. İyi giden projelerde aksaklıklar veya gecikmeler yaşanabilir. Bir adım geri atın ve yapmanız gereken herhangi bir değişiklik olup olmadığını görmek için kariyer gidişatınızı değerlendirin.  Çalışma arkadaşlarınızın sorumluluktan kaçtıkları, kestirme yollara başvurdukları durumlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Mesleki hedefleriniz konusunda kendinize ve başkalarına karşı acımasızca dürüst olmanızı sağlayacak bu geçiş sizi çok daha iyi yerlere taşıyacak. Dikkatli olun ve parayla ilgili herhangi bir risk almayın, bunun yerine gelecek için sağlam bir mali temel oluşturun. Aşk hayatınızda ise kendi değerinizi fark ederek kararlar alacaksınız. 

İkizler: 

Satürn Retro döngüsünde, kariyerinizde nereye gittiğinizi, nereye gitmek istediğinizi ve hatta muhtemelen yönünüzü değiştireceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Ani kararlar almayın. Zamanın ve paranın akıp gitmesi veya öngörülemeyen harcamalarla karşı karşıya kalma hissi yaşayabilirsiniz. Harcamalarda daha tasarruflu olun ve harcama alışkanlıklarınızı yeniden gözden geçirin. Aynı zamanda bazı değerli finansal dersleri öğrenmek için de mükemmel bir fırsattır. Gereksiz harcamaları ortadan kaldırın ve tasarruf etmeye başlayın. Özel yaşamınızda ise ektiğinizi biçme zamanı.

Yengeç :

Yengeç :

Satürn Retro döngüsünde, Bir adım geri atın ve profesyonel yaşamınıza derinlik ve anlam katmak için işinizi nasıl yürüttüğünüzü yeniden değerlendirin. Kendinizi tüm bu zaman boyunca sizi kısıtlayan sınırlamalardan özgürleşmeye odaklı bulabilirsiniz. Bu zorluklara çözüm bulma konusunda sabırlı olun. Bu, yatırımlarınızı kontrol etmek için mükemmel bir noktadır. Harcamalarınızın, kredilerinizin, varlıklarınızın veya mirasınızın öngörülemezliğiyle uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Bu süre zarfında bilinçli olmak ve gereksiz riskler almamak çok önemlidir. Özel yaşamınızda ise taşlar yerine oturmaya başlıyor. 

Aslan : 

Satürn Retro döngüsünde, kişisel ve profesyonel ilişkilerinizi düşünmek için biraz zaman ayırın. Kariyerinizin ve finansal hayatınızın bu dönemi zorlu ve zaman alıcı olacaktır. Bu, profesyonel ortaklıklarınız veya iş birliklerinizde sorunlara veya gecikmelere işaret edebilir. İttifaklarınızı veya iş ilişkilerinizi yeniden gözden geçirin. Muhtemelen daha fazla görev üstlenmeniz veya mevcut iş yerinizde kalmanız gerekecek. Bu dönem mali açıdan zorlu olabilir ve ortak finansmanınızda veya yatırımlarınızda bir miktar istikrarsızlık yaratabilir. Özel yaşamınızda ise duygularınızı ifade edebilecek gücü kendinizde bulacak ve ilişkinizi yapılandıracaksınız. 

Başak : 

Satürn Retro döngüsünde, sırasında iş hayatında bir geçiş yaşanabilir. Öğretmen Satürn bu sefer sizi kariyer hedeflerinizi ve stratejilerinizi yeniden gözden geçirmeye teşvik ediyor. Bir işte bu geçişe, sabırlı ve ısrarcı olma yeteneğinizi test edecek zorluklar ve engeller eşlik edebilir. Kendinizi odaklanmış ve kararlı tutun ve iş arkadaşlarınız ve üstlerinizle barış içinde olun. İş dünyasında olanlar için bu, süreçleri kolaylaştırmak ve verimliliğe yönelmek için doğru zaman olabilir. Harcama konusunda bilinçli olun ve aceleci hamleler yapmaktan kaçının. Özel yaşamınızda ise kendi haklarınızın farkına varmaya başlıyorsunuz.

Terazi :

Terazi :

Satürn Retro döngüsünde, işinizde kendinizi sıkışmış veya tatminsiz hissetmenize neden olabilir. Kendinizi geliştirin ve pişmanlık duyacağınız kararlar almayın. Aynı zamanda kişisel gelişim ve kendini keşfetme fırsatı da sağlayabilir. Yavaş ilerleyen bir projedeki görevlerin tamamlanması daha uzun sürebilir ve gecikmeler ve engellerle karşılaşabilirsiniz. Kısa yolları kullanmayın. Küçük bir hata sizi ve geleceğinizi önemli ölçüde etkileyebilir. Maliyetleri azaltmanın ve banka hesabınızı oluşturmanın yollarını arayın. Borç almaktan veya yeni borç almaktan kaçının. Mali durumunuz konusunda sağlam ve ciddi olmanın zamanı geldi.

Akrep : 

Satürn Retro döngüsünde, iş yerindeki mücadelelerinizi veya profesyonel ilişkilerinizi yansıtabilir. Mevcut iş durumunuzla ilgili biraz durağan veya huzursuz hissedebilirsiniz. Apartmanınız veya ailenizle ilgili bazı mali sorumluluklar söz konusu olabilir. Kendiniz ve aileniz için daha istikrarlı ve güvenli bir barınma ortamı sağlama konusunda motive olsanız da, süreç zorlayıcı olabilir. Bu, yaşam düzenlemenizi yeniden düşünmenizi gerektirebilir. Yatırımlarınızı ve finansal planlarınızı gözden geçirmenin de tam zamanı. Özel yaşamınızda ise değer görürken kıymet bilmelisiniz. 

Yay : 

Satürn Retro döngüsünde,  mesleki  amaçlarınızda durgunluk veya gecikmeler yaşadığınız bir aşamadan geçebilirsiniz, ancak bu, derinlemesine düşündüğünüz ve strateji uyguladığınız zamandır. Becerilerinizi geliştirmek, yetkili kişilerle ilişkiler kurmak ve nerede ilerleyebileceğinizi keşfetmek için zamanı kullanın. İletişimlerinizde açık olun, bu şekilde etkili iş akışı sağlayacaksınız. Yeterli araştırma yapmadan gereksiz risk almayın veya önemli yatırımlar yapmayın. Herhangi bir finansal gerilemeyi atlatmak için sağlam bir temel oluşturulmasını vurgulayın.

Oğlak :

Oğlak :

Satürn Retro döngüsünde, Kendinizi sıkışmış veya durgun bir ruh hali içinde gibi hissedebilirsiniz. Yaşam yolculuğunuzda, hedeflerinizi ve planlarınızı gözden geçirmeli ve gerekiyorsa ayarlamalar yapmalısınız. Kariyerinizi yeniden düşünmeniz ve seçtiğiniz mesleğin sizi mutlu edip etmediğini görmeniz gerektiğini fark edebilirsiniz. Yön kazanmak için mentorlardan veya kariyer danışmanlarından tavsiye almak iyidir. Harcamalarınız konusunda daha katı davranmalı ve büyük yatırımlardan kaçınmalısınız. Geçmişteki hatalardan daha akıllı çıkmak ve gelecekte daha akıllı kararlar almak için bir şanstır. İyi değerlendirin. 

Kova : 

Satürn Retro döngüsünde, bu süre zarfında niyetlerinizin ve amaçlarınızın ne olduğunu merak edebileceğiniz bir iç tefekkür dünyası deneyimleyebilirsiniz. İlerlemeniz konusunda belirli bir derecede zorluk veya memnuniyetsizlik yaşayabilirsiniz. Bu dönem, öz değerlendirme ve ayarlamalar yapmak için bir fırsat olsa da, kariyer yolunun haritasını çıkarmak açısından da değerlidir. İşin kalitesini düşünmeyin, yalnızca anında alabileceğiniz sonuç. Paranıza dikkat edin. Bekletilen fonların alınmasında gecikme olabilir. Özel yaşamınızda ise macera arayışı sizlere pahalıya patlayabilir. 

Balık : 

Satürn Retro döngüsünde, bu dönemi bir imtihan ve dayanıklılık dönemi olarak bulabilirsiniz. Projelerin veya promosyonların tamamlanmasında gecikmeler yaşanabilir ve bu da hayal kırıklığına neden olabilir. Satürn'ün gerilemesi kademeli ancak ölçülü bir ilerleme zamanı olabilir, bu nedenle odak noktanıza odaklanın ve kısayolların cazibesine kapılmayın. Yurt dışına seyahat etme fırsatı etkin bir şekilde değerlendirilmelidir. Öngörülemeyen masraflar veya mali sorumluluklar beklenmedik bir şekilde ortaya çıkabilir ve harcama alışkanlıklarınız konusunda daha bilinçli olmanız gerekir. Şu anda riskli finansal kararlar almamaya çalışın.

Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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