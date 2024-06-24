24 Haziran 1 Temmuz 2024 Haftalık Burç Yorumları

Satürn Retrosu, stratejilerinizi gözden geçirmenize, geçmiş başarısızlıklarınızı düzeltmenize ve planlarınızı sağlamlaştırmanıza olanak tanıdığından sizin için avantajlı olacaktır. Sonuçlar beklentilerinizi karşılamıyorsa cesaretinizi kırmanıza gerek yok. Bu zamanı yeniden strateji oluşturmak ve kariyeriniz için sağlam bir temel oluşturmak için kullanabilirsiniz. İşletmede nakit akışı sorunları ortaya çıkarsa, kar marjlarında geçici bir kayıp yaşanabilir. Sadece hiçbir şey için acele etmeyin. İş değiştirmeyi düşünenler için süreç gecikebilir. Zorlamadan akışta kalın.

Boğa :

Satürn Retro döneminde, kendinizi sıkışıp kalmış gibi hissedebilirsiniz. İyi giden projelerde aksaklıklar veya gecikmeler yaşanabilir. Bir adım geri atın ve yapmanız gereken herhangi bir değişiklik olup olmadığını görmek için kariyer gidişatınızı değerlendirin. Çalışma arkadaşlarınızın sorumluluktan kaçtıkları, kestirme yollara başvurdukları durumlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Mesleki hedefleriniz konusunda kendinize ve başkalarına karşı acımasızca dürüst olmanızı sağlayacak bu geçiş sizi çok daha iyi yerlere taşıyacak. Dikkatli olun ve parayla ilgili herhangi bir risk almayın, bunun yerine gelecek için sağlam bir mali temel oluşturun. Aşk hayatınızda ise kendi değerinizi fark ederek kararlar alacaksınız.

İkizler:

Satürn Retro döngüsünde, kariyerinizde nereye gittiğinizi, nereye gitmek istediğinizi ve hatta muhtemelen yönünüzü değiştireceğinizi merak ediyor olabilirsiniz. Ani kararlar almayın. Zamanın ve paranın akıp gitmesi veya öngörülemeyen harcamalarla karşı karşıya kalma hissi yaşayabilirsiniz. Harcamalarda daha tasarruflu olun ve harcama alışkanlıklarınızı yeniden gözden geçirin. Aynı zamanda bazı değerli finansal dersleri öğrenmek için de mükemmel bir fırsattır. Gereksiz harcamaları ortadan kaldırın ve tasarruf etmeye başlayın. Özel yaşamınızda ise ektiğinizi biçme zamanı.