24 Haziran 1 Temmuz 2024 Haftalık Burç Yorumları
24 Haziran 1 Temmuz 2024 Haftalık Burç Yorumları
Dikkat! Satürn retrosu başlıyor! Ektiğimizi biçeceğimiz zamanlardayız.
Karmanın gezegeni öğretmen Satürn 29 Haziran 2024'ün en önemli geçişlerinden birini gerçekleştirecek. Satürn geriye doğru hareket etmesiyle başlıyor. Satürn'ün geri hareketi 139 gün sürecek ve 15 Kasım 2024'te sona erecek. Vedik Hint astrolojide Satürn'ün geri hareketinin özel bir anlamı var, bu süre zarfında otoritenin gezegen hayatımızdaki etki alanını artırmak için özel bir lisansa sahip. Bu gizemli dönemin, bu geriye gidiş sırasında kariyerimizi, finansal seçimlerimizi ve kararlarımızı nasıl etkileyeceğini anlayalım.
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