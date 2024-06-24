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24 Haziran - 1 Temmuz 2024 Dikkat, Gökyüzünden Mesajınız Var!

etiket 24 Haziran - 1 Temmuz 2024 Dikkat, Gökyüzünden Mesajınız Var!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 17:37 Son Güncelleme: 24.06.2024 - 17:42

Bu hafta Satürn’ün durağan seyrine başlaması ile kasıma kadar yeni bir yolculuk karşılıyor bizleri. Yaptığımız yaşadığımız yaşattığımız her şeyin bedeli bumerang gibi karşımıza çıkacak bu döngüde. Hatalarda ısrar etmeden kaybetmeden kıymet bilmek mottomuz olmalı. Keşkelerin ateşinde yanmamak yenilenerek güzel ve doğru olanı yaşamlarımıza taşıyabilmek için. Bu hafta daha fazla sorgulayacak gereğinden fazla sabrettiklerimiz sustuklarımız yersiz konuşmalarımızdan kaynaklı hatalarımızın farkındalığında olacağız.

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Hafta boyunca kalbinizin sesine kulak verin.

Hafta boyunca kalbinizin sesine kulak verin.

En zor anlarında ne mi yapmalısın?

En bunaldığın,

Kendini güçsüz, aciz, çaresiz, pili bitmiş hissettiğin zamanlar, 

Gözlerini bir an için kapa ve düşün:

Tüm sorunlarına rağmen, “ben” diyebildiğine, düşünebildiğine göre, 

Sen “yok” değilsin, varoluşta varsın. 

O halde bir hiç olmamanı, varoluşta “var” olmanı sağlayan, 

Mevcudiyetini borçlu olduğun Var Eden’i,

Sana sonsuz kainatlarda tekamül imkanını bahşeden O’nu,

O Tek Olan’ın mevcudiyetini hatırla!

Sana ölümsüzlük bahşedilmiş olduğunu, ebediyen var olacağını hatırla!

Kainattaki nizamı ve kainatın mükemmel ahengini hatırla!

Sonsuz gibi görünen gökyüzündeki yıldızların ve kainatın 

Meydana getiriliş gayesini hatırla!

Yani tekamül etmen için meydana getirildiğini hatırla!

Yüce hedefini, kainata ve dünyaya geliş gayeni hatırla!

Dünyasal ömrünün ebediyen sürecek sonsuz hayatına kıyasla

Küçücük bir andan ibaret olduğunu hatırla!

Şimdiye dek asla yalnız olmadığını ve zaten olamayacağını hatırla!

Sana şimdiye kadarki sayısız hayatında kucak açmış olanları hatırla!

En zor anlarında sana yapılan yardımları hatırla!

Görünen ve görünmeyen ellerce sana verilen emekleri,

Yani şimdiye dek seni yetiştiren bedenli, bedensiz sayısız varlığın,

Senin için verdiği emekleri

Ve senden bir şeyler beklediklerini hatırla!

Senden ümitle yardım bekleyenleri hatırla!

Vazifelerini hatırla!

Doğmadan önce birilerine verdiğin sözleri hatırla!

Karanlıkların ancak ışık için var olduğunu hatırla!

Dünya-üstü aleme geçtiğinde,

Acı, sıkıntı, üzüntü, keder gibi şeylerin kalmayacağını hatırla!

Ve nihayet dua et!...

Tüm bunları hatırlayabilirsen eğer, 

Başka hiçbir tavsiyeye gerek kalmaz!... as

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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