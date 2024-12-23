24 Aralık Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün otoriter bir tavırla düzeni elinde tutmak isteyeceksin. Yönetici rolüne bürünecek hem aile içinde hem de iş hayatında gücünü göstereceksin. Elini attığın her işte güçlü bir şekilde varlığını gösterecek, yeteneklerinle kendini ispat edeceksin.

Venüs'ün Chiron ile oluşturduğu atmıştık açının etkisi, seni her zamankinden dediğim dedik bir hale getirecek. Bu aşamada özellikle profesyonel konularda dikkatli olmanı tavsiye edeceğiz. Doğru bildiğin konularda hızlı ve kararlı bir şekilde ilerleyerek başarılı olabilirsin. Fakat emin olmadığın durumlarda fikirlere de açık olmalısın. Bu sayede hata yapmaktan uzaklaşabilir, imza attığın projelerde başarısızlık yüzdeni azaltabilirsin.

Hadi biraz da aile düzeninden söz edelim! Hane içinde kontrolü eline aldığında sorunlar çözüme ulaşacak. Özellikle bir süredir tamamlanmayan işlerin tamamlanması, ev içindeki düzenin sağlanması söz konusu olabilir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...