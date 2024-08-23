24 Ağustos Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün fiziksel anlamda şifalanacaksın. Tam da bu aşamada kendini daha güçlü ve sağlıklı hissetmek için birtakım egzersizleri odaklanabilirsin. Hafta sonu boyunca hareketli bir hayatı sürerek bir yandan enerjini atabilir bir yandan da kendi kendine gücünü kanıtlayan bilirsin. Mars ile Merkür arasındaki atmışlık açılan etkisiyle kendini daha sağlıklı hissetmeye başlayacaksın.

Bedensel sağlığın fiziksel anlamda canlılara dönüşecek. Görünen o ki bu hafta sonu bir hali hareketli geçecek. Özellikle de sevdiklerinle dostlarınla birlikte heyecanla aktivitelere katılabilirsin. Yerinde durmak isteyen bir tavırla hayatta karşı motivasyonunu da artırabilirsin.

Daha motive ve enerjik olmak iş hayatında da önünü açacaktır. Belki de cesaret edemediğin bazı sorumlulukları üstlenmenin zamanı gelmiştir. Yeni görevler ve projelere imza atarak kariyerinde ilerleme fırsatı sağlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...