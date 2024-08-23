24 Ağustos Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi, bugün hedeflerine odaklanmalısın. Gerekirse kendine yeni hedefler belirlemeli ve bu uğurda kararlı bir şekilde ilerlemelisin. Merkür ile Mars arasındaki atmıştık açının etkisiyle, bugün senin yolundan hiç kimse döndüremez. Kararlılığınla herkesi kendine hayran bırakacaksın. Özellikle de patronların ve üstlerine kendini azmin ile kanıtlayabilirsin.

Tam da bu noktada yaratıcı enerjilere odaklanmalısın. İş hayatında mümkünse yazılı ifade yollarını kullanarak kendini ifade etmelisin. Bu bağlamda kuracağın üstünlük kaleminin gücünden çok daha fazla olacak. Bu aralar onaylatmak istediğin bir belge ya da kabul ettirmek istediğin bir fikir var ise hemen birkaç satır karalamalısın. Bu fırsatı gerek iş hayatına gerek özel hayatına entegre edebilirsin. Yeter ki iste!

Yaratıcı gücünün artması ve azimli tavrın aşk hayatına bambaşka bir şekilde yansıyabilir. Bugün partnerine karşı her zamankinden çok daha romantik ve tutkulu bir de yaklaşım sergileyebilirsin. Bu durum ilişkinizi canlandıracak, aranızdaki bağışlandıracaktır. Görünen o ki bu hafta sonu aşk hayatına hareket gelecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...