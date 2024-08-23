24 Ağustos Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün her zamankinden çok daha hızlı öğreneceksin. Dikkatini ve enerjinin yüksek olduğu bugün önemli bir dönüşüm sürecine gireceksin. Chiron'un etkisiyle öğrendikçe kendini yenileyecek, yenilendikçe ilerleyeceksin. Öyle ki bu ilerleme zihinsel kapasiteni artıracak. Haliyle ufkun da genişleyecek!

Tam da bu aşamada kendini iş hayatında her zamankinden çok daha güçlü hissedeceksin. Rekabete hazır olduğunu düşünerek ekibin bir parçası olmanın ötesine geçebilirsin. Liderlik vasıflarını ortaya koymayı tercih edebilirsin. Tabii bunun iyi bir karar olduğunu da söylemeliyiz! Zira Mars ile Merkür arasında oluşan güçlü etkileşim, seni yüceltecek. Bunun için attığın her adımda hedeflerine yaklaşacaksın. Aslında bugün gelecek hedeflerini de büyütsen iyi edersin.

Tüm bunların yanında aşk hayatında da değişime ihtiyaç duyacaksın. Hayatının bir alanında başlayan dönüşümün hızla her şeye etki etmesi seni şaşırtsa da hoşuna gidecek. İlişkinde kendine yeni bir konfor alanı yaratmaya hazırsın. Bunun için partnerine isteklerini sıralamaya başlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...