24 Ağustos Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün duygularını büyük bir ustalıkla yöneteceksin. Yani gerçekte neyin önemli olduğuna, neyin doğru olduğuna ya da işlerin nasıl yürümesi gerektiğine hızlı bir şekilde karar vereceksin. Mars ile Merkür arasındaki güçlü açı sana da güç verirken, profesyonel bir bakış açısına sahip olacaksın.

Tam da bu noktada iş hayatındaki net duruşundan söz etmeliyiz. Güçlü analizlerin ve biraz da sezgisel yaklaşımların sayesinde özellikle finansal konularda kıymetli kararlar alacaksın. Fakat burada detaylar kadar büyük resme de önem vermen gerektiğini unutmamalısın. Bu sayede kazancını yönetme şansı bulabilirsin. Hafta sonunu yatırım planlarını ve stratejilerini belirleyerek geçirsen iyi edersin. Yeni haftaya bomba gibi başlayacaksın.

Öte yandan bugün duygularına sıra gelmeyeceğini söylemek mümkün. Partnerini ve sevdiklerini ihmal edebilirsin. Dikkatli ol onların sana ihtiyacı olduğu kadar senin de onlara ihtiyacın var. Bu arada bekar Başak burçları umursamadıkları için bazı aşk fırsatlarını kaçırabilirler, bizden söylemesi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...