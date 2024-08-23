24 Ağustos Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün kendini ve sevdiklerini koruma duygusuyla dolu olabilirsin. Bu aşamada savunma mekanizmalı güçlendiren Chiron'un da desteğiyle bilinçli ve aklı başında adımlar atabilirsin. Tabii bu noktada ailen için bazı sorumluluklar almalı ve kararlar vermelisin. Burada dikkat etmen gereken önemli şey ise kendinden şüphe etmemek. Kararlı ve net bir duruş sergileyerek hem sevdiklerine hem de düşmanlarına gücünü ispatlayabilirsin. Haliyle bu durum onları korumanın ilk adımı olacaktır.

Sakat dikkatli olmalısın, zira fazla korumacı tavrın özellikle çocuklarını ve kardeşlerini yorabilir. Bunun için onlarla iş birliği yapmalısın. Birlikte karar vermek iyi bir yol olabilir, bizden söylemesi.

Hafta sonu boyunca kendine yoğun gündemler yaratacaksın. Bu durum sana bir hayli iyi gelecek. Merkür ile Mars arasındaki açının da desteği ile sevdiklerinle birlikte olmak için harika bir gün. Bugünün ve birlikte bolca yoğurmanın tadını çıkar. Ayrıca ailedeki otorite figür haline gelmek üzeresin, tebrikler. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...