Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Astroloji
Balık Burcu
24 Ağustos Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

24 Ağustos Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 19:01

24 Ağustos Cumartesi gününde balık ve yükselen balık burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için balık ve yükselen balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 24 Ağustos Cumartesi günün nasıl geçecek? 

İşte, balık ve yükselen balık burcuna ait günlük burç yorumları...

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün kendini ve sevdiklerini koruma duygusuyla dolu olabilirsin. Bu aşamada savunma mekanizmalı güçlendiren Chiron'un da desteğiyle bilinçli ve aklı başında adımlar atabilirsin. Tabii bu noktada ailen için bazı sorumluluklar almalı ve kararlar vermelisin. Burada dikkat etmen gereken önemli şey ise kendinden şüphe etmemek. Kararlı ve net bir duruş sergileyerek hem sevdiklerine hem de düşmanlarına gücünü ispatlayabilirsin. Haliyle bu durum onları korumanın ilk adımı olacaktır. 

Sakat dikkatli olmalısın, zira fazla korumacı tavrın özellikle çocuklarını ve kardeşlerini yorabilir. Bunun için onlarla iş birliği yapmalısın. Birlikte karar vermek iyi bir yol olabilir, bizden söylemesi. 

Hafta sonu boyunca kendine yoğun gündemler yaratacaksın. Bu durum sana bir hayli iyi gelecek. Merkür ile Mars arasındaki açının da desteği ile sevdiklerinle birlikte olmak için harika bir gün. Bugünün ve birlikte bolca yoğurmanın tadını çıkar. Ayrıca ailedeki otorite figür haline gelmek üzeresin, tebrikler. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın