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24 Ağustos Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

24 Ağustos Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
23.08.2024 - 19:01

24 Ağustos Cumartesi gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 24 Ağustos Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün ikili iletişimlerde her zamankinden çok daha cesur olacaksın. Sözünü söylemekten çekinmeyen, biraz da sert bir duruşta kendini ifade edeceksin. Mars ile Merkür arasındaki atmışlık açı iletişim yeteneklerini de güçlendirecektir. Görünen o ki bugün söylediğin her söz yerine ulaşacak! Ne diyelim bugünlerde senin yanında yanlış yapmak istemeyiz. Çünkü tereddüt etmeden gerçekleri yüzümüze vurabilirsin. 

Tam da bu noktada seni uyarmalıyız! İş hayatında bu tarafın pek de işine yaramayabilir. Düşündüğünün aksine yaratıcı enerjilerin önüne geçebilir ve duygularını yönetmeye başlayabilir. İçinden geçeni söylemekten çekinme sen de sözlerini biraz inceltsen iyi edersin. Bu sayede üstlerinle arandaki güç mücadelesinin ve tartışmaların da önüne geçebilirsin. 

Biraz da aşktan söz edelim. Romantik ilişkinde ise tüm bunların aksine sessiz taraf olabilirsin. İnadını ya da otorite mücadelede bir kenara bırakarak duygularını odaklanabilirsin. Chiron, seni destekliyor! Aşkın tadını çıkarsan iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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