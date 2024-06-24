24 – 30 Haziran 2024 Haftasının Yantrası Bayülgen ile Kendi Işığınızda İlerleyin!
24 – 30 Haziran 2024 Haftasının Yantrası Bayülgen ile Kendi Işığınızda İlerleyin!
Kuzey Yıldızı’nın 8 gezegen ile birleşip gücünün doruğuna ulaştığı, iyiliğin, şansın, koruma kalkanının gücünü yaşamlarımıza taşıyan yantradır.
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Bayülgen yantra eril ve dişil enerjiyi dengeler, aynı zamanda şifanın tüm güçlü enerjilerini ruhsal ve bedensel olarak yaşamlarımıza taşır.
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