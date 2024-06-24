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24 – 30 Haziran 2024 Haftasının Yantrası Bayülgen ile Kendi Işığınızda İlerleyin!

etiket 24 – 30 Haziran 2024 Haftasının Yantrası Bayülgen ile Kendi Işığınızda İlerleyin!

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 12:01

Kuzey Yıldızı’nın 8 gezegen ile birleşip gücünün doruğuna ulaştığı, iyiliğin, şansın, koruma kalkanının gücünü yaşamlarımıza taşıyan yantradır.

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Bayülgen yantra eril ve dişil enerjiyi dengeler, aynı zamanda şifanın tüm güçlü enerjilerini ruhsal ve bedensel olarak yaşamlarımıza taşır.

Bayülgen yantra eril ve dişil enerjiyi dengeler, aynı zamanda şifanın tüm güçlü enerjilerini ruhsal ve bedensel olarak yaşamlarımıza taşır.

Özellikle doğum haritalarında Ay ve Satürn zayıf yerleşime sahip kişiler tarafından gezegen saatlerine göre Altın, Gümüş, Oniks ve Bakır olarak kişiye özel hazırlanılarak kullanabilir. Korkuların dönüştürülmesinde, hedeflere ulaşma noktasında cesaret ve iradenin birleşerek hayata yansımasında çok faydalıdır.

Not: Siz değerli okurlarımız ile paylaştığımız yantralarımızın tamamı tasarım olarak patent enstitüsü tarafından uluslararası marka koruması altındadır ve kopyalanması her şekilde yasaktır.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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