24 – 30 Haziran 2024 Haftasının Yantrası Bayülgen ile Kendi Işığınızda İlerleyin!

Özellikle doğum haritalarında Ay ve Satürn zayıf yerleşime sahip kişiler tarafından gezegen saatlerine göre Altın, Gümüş, Oniks ve Bakır olarak kişiye özel hazırlanılarak kullanabilir. Korkuların dönüştürülmesinde, hedeflere ulaşma noktasında cesaret ve iradenin birleşerek hayata yansımasında çok faydalıdır.

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