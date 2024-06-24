24 – 30 Haziran 2024 Haftasının Kristali: Pembe Akik

Hayatta daha özgüvenli olmanızı sağlayan bir denge ve istikrar duygusu getirir. Olumsuz düşünceleri, hayattaki bir şeyle ilişkilendirmek yerine zihniyetinizi sakin ve olumlu bir düşünceye dönüştürebilirsiniz.

Pembe akik, şu anda size hizmet eden negatif enerjilerden kurtulmanıza yardımcı olacak harika bir taştır. Pembe akik taşının da kendini kabul etme affetme taşıdır. Kendinizi olduğunuz gibi kabul etmenize yardımcı olur. Potansiyelinizi ortaya çıkardığına ve kendinizi daha özgürce ifade etmenize olanak sağlar. Yolunuza çıkan negatif enerjiyi dağıtır.

Kalbinizle yakından ilgilidir. Hem kişisel hem de romantik ilişkilerle ilgili olumsuz duyguların giderilmesine yardımcı olur. Özellikle de ebeveyn ve çocuk arasında daha iyi bir bağ kurabileceği anlamına geliyor. Bu bağ, olumlu anılar yaratabilir ve hatta sevdiklerinizi ilişkideki olumsuz enerjilerden korumaya yardımcı olabilir. Pembe akik, ebeveyn sevgisinin bugün olduğundan çok daha ileri gitmesine yardımcı olabilir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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