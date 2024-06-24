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24 – 30 Haziran 2024 Haftasının Kristali: Pembe Akik

etiket 24 – 30 Haziran 2024 Haftasının Kristali: Pembe Akik

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 11:01

Pembe akik öncelik ile koruma ile ilişkilidir. Pembe akik özellikle sağladığı korumayla bilinir ve bir enerji kalkanı görevi görür. Yüzyıllardır her türlü negatif enerjiden koruyabilecek bir tür bariyere sahiptir. Pembe akik kalp kırıklığı, aşk acıları veya yakın zamanda kırıldığınız anlarda toparlanmanın şifasıdır. Kalbinizle ilgili olduğundan başkalarının sevgisini kabul etmeye daha açık olmanızı sağlayabilir.

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Pembe akik, hissettiğiniz olumsuz enerjileri yatıştırmak istiyorsanız harika bir nötrleştiricidir.

Pembe akik, hissettiğiniz olumsuz enerjileri yatıştırmak istiyorsanız harika bir nötrleştiricidir.

Hayatta daha özgüvenli olmanızı sağlayan bir denge ve istikrar duygusu getirir. Olumsuz düşünceleri, hayattaki bir şeyle ilişkilendirmek yerine zihniyetinizi sakin ve olumlu bir düşünceye dönüştürebilirsiniz.

Pembe akik, şu anda size hizmet eden negatif enerjilerden kurtulmanıza yardımcı olacak harika bir taştır. Pembe akik taşının da kendini kabul etme affetme taşıdır. Kendinizi olduğunuz gibi kabul etmenize yardımcı olur. Potansiyelinizi ortaya çıkardığına ve kendinizi daha özgürce ifade etmenize olanak sağlar.  Yolunuza çıkan negatif enerjiyi dağıtır.

Kalbinizle yakından ilgilidir. Hem kişisel hem de romantik ilişkilerle ilgili olumsuz duyguların giderilmesine yardımcı olur. Özellikle de ebeveyn ve çocuk arasında daha iyi bir bağ kurabileceği anlamına geliyor. Bu bağ, olumlu anılar yaratabilir ve hatta sevdiklerinizi ilişkideki olumsuz enerjilerden korumaya yardımcı olabilir. Pembe akik, ebeveyn sevgisinin bugün olduğundan çok daha ileri gitmesine yardımcı olabilir.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir. ©Onedio

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