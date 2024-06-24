24 – 30 Haziran 2024 Haftasının Kristali: Pembe Akik
24 – 30 Haziran 2024 Haftasının Kristali: Pembe Akik
Pembe akik öncelik ile koruma ile ilişkilidir. Pembe akik özellikle sağladığı korumayla bilinir ve bir enerji kalkanı görevi görür. Yüzyıllardır her türlü negatif enerjiden koruyabilecek bir tür bariyere sahiptir. Pembe akik kalp kırıklığı, aşk acıları veya yakın zamanda kırıldığınız anlarda toparlanmanın şifasıdır. Kalbinizle ilgili olduğundan başkalarının sevgisini kabul etmeye daha açık olmanızı sağlayabilir.
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Pembe akik, hissettiğiniz olumsuz enerjileri yatıştırmak istiyorsanız harika bir nötrleştiricidir.
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