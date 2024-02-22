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23 Şubat Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

23 Şubat Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 19:01

Aşkta mutluluğu hak ettiğinizi biliyoruz! Üstelik yeni bir hayat inşa etmeye de hazırsınız. Peki, 23 Şubat Cuma gününde yengeç ve yükselen yengeç burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için yengeç ve yükselen yengeç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Şubat Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, yengeç ve yükselen yengeç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç ve Yükselen Yengeç Burçları

Sevgili Yengeç, bugün iyileştirici kişiliğin ön planda! Güneş'in öz güven veren yüksek yaşam enerjisi ve Pallas'ın zekayı yöneten gücüyle ruhsal anlamda iyileşeceksin. Aile ve yuva konularının gündeme geldiği Cuma gününde önemli kararlar almaya da hazırsın. Aile kurmak, yepyeni bir düzen inşa etmek için harekete geçebilirsin. Partnerinle aynı evde yaşamak ya da evlilik için aileleri bir araya getirmek gibi ciddi kararlar alabilirsin. 

Her anlamda yalnızlığının bittiği, ailenin genişlediği keyifli bir süreç seni bekliyor. Bu yolda seni heyecanlandıran pek çok şey olduğu gibi kafanı karıştıran konular da var. Karar aşamasında olduğun bugün, her konuda detaylı bir konuşma yaparak partnerinle ihtiyacın olan yol haritasını çizmelisin. Zira senin duygusal yapın, sonradan yaşanacak hayal kırıklıklarını hiç hak etmiyor. Öyleyse sana, bu aşkta mutluluklar... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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