23 Şubat Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün iyileştirici kişiliğin ön planda! Güneş'in öz güven veren yüksek yaşam enerjisi ve Pallas'ın zekayı yöneten gücüyle ruhsal anlamda iyileşeceksin. Aile ve yuva konularının gündeme geldiği Cuma gününde önemli kararlar almaya da hazırsın. Aile kurmak, yepyeni bir düzen inşa etmek için harekete geçebilirsin. Partnerinle aynı evde yaşamak ya da evlilik için aileleri bir araya getirmek gibi ciddi kararlar alabilirsin.

Her anlamda yalnızlığının bittiği, ailenin genişlediği keyifli bir süreç seni bekliyor. Bu yolda seni heyecanlandıran pek çok şey olduğu gibi kafanı karıştıran konular da var. Karar aşamasında olduğun bugün, her konuda detaylı bir konuşma yaparak partnerinle ihtiyacın olan yol haritasını çizmelisin. Zira senin duygusal yapın, sonradan yaşanacak hayal kırıklıklarını hiç hak etmiyor. Öyleyse sana, bu aşkta mutluluklar... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...