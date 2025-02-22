23 Şubat Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün söylemek istediğin ne varsa dudaklarından birer birer dökülecek. Adeta içindeki ses hayat bulacak ve susmaktan vazgeçeceksin. Belki de bugüne dek içine attıklarına ya da görmezden geldiklerine tepki vermenin zamanı gelmiştir. Bu sayede güçlü bir arınma yaşayabilir, üzerindeki yükleri sonunda atabilirsin.

Belli ki net bir iletişimi tercih etmen konusunda seni destekleyen Merkür ve Vesta üçgeninden ilham alıyorsun. Bu astrolojik etki seni aynı zamanda hedeflerine ve kendi isteklerine de yakınlaştıracaktır. Planlar yapmanın ve kendin için yaşamanın zamanı geldi. Özgür ruhuna yakışan bir plan yaparak kişisel gelişim ve seyahat planlarını da rotana ekle.

Tam da bu noktada bir ayrılık da yaşayabilirsin. Seni kısıtlayan kimseleri hayatından çıkararak yenilenmeye hazırsın, şimdi kendi ışığını ortaya çıkarıp parlayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...