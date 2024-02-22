23 Şubat Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün dini ve felsefe konulara odaklanabilirsin. Manevi anlamda güçleneceğin bir çıkış yolu arayabilir, iç huzura yönelebilirsin. İnançların kadar sezgilerinin de yol gösterici olacağı bugün, Pallas asteroidinin güçlü algı düzeyine erişebilirsin. Bir yandan zihnin berraklaşırken bir yandan da gönül gözün açılabilir. Öngörülerinle geleceğe ilişkin hedeflerini belirlemenin de tam sırası. Hayatının sonraki evreleri için dua ve dileklerde bulun. Bugün gökyüzü sana karşı bir hayli cömert!

Psikolojik ve tinsel anlamda huzur seni bekliyor... Enerjini yönetmek için meditasyon, yoga ve doğa yürüyüşleri yapabilirsin. Ruhen anlamı ve duygu yoğunluğu fazla bir gün seni bekliyor. Arınma ve iyileşmeyi hissedeceğin günün sonunda kendini hafiflemiş hissedebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...