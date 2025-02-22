23 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün güçlü duygularla aşka odaklanabilirsin. Kendine değil, hislerine ve bir başkasına kapılacaksın adeta... Merkür'ün Vesta asteroidi ile yaptığı üçgen açı seni aşka davet ediyor! Bu daveti geri çeviremeyeceğin ise neredeyse aşikar.

Tam da bu noktada katıldığın bir davet ya da arkadaş ortamında tanışacağın yabancı kalbini çalabilir. Yeni bir aşk heyecanlanmana ve hislerine kapılmana neden olabilir. Öte yandan ardında bıraktığını sandığın eski aşkın da ansızın karşına çıkabilir. Bakalım seni nasıl bir tesadüf ve romantik yakılaşma bekliyor!

Hadi biraz da sağlığın hakkında konuşalım. Biraz iniş ve çıkışlar yaşadığın bir dönemden geçiyorsun. Bu yüzden aşka odaklanmak sana iyi gelecektir ama yine de bedeninin sesini dinlemelisin. Belki de bir rutin kontrol ile iyi olduğundan emin olmalısın. Bu arada mental olarak da güçlü bir şifa enerjisiyle dolup taşacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...