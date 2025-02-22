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23 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

23 Şubat Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
22.02.2025 - 19:01

Duygularınız sizi ele geçirecek! Peki 23 Şubat Pazar günü kova ve yükselen kova burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için kova ve yükselen kova burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Şubat Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, kova ve yükselen kova burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova ve Yükselen Kova Burçları

Sevgili Kova, bugün güçlü duygularla aşka odaklanabilirsin. Kendine değil, hislerine ve bir başkasına kapılacaksın adeta... Merkür'ün Vesta asteroidi ile yaptığı üçgen açı seni aşka davet ediyor! Bu daveti geri çeviremeyeceğin ise neredeyse aşikar. 

Tam da bu noktada katıldığın bir davet ya da arkadaş ortamında tanışacağın yabancı kalbini çalabilir. Yeni bir aşk heyecanlanmana ve hislerine kapılmana neden olabilir. Öte yandan ardında bıraktığını sandığın eski aşkın da ansızın karşına çıkabilir. Bakalım seni nasıl bir tesadüf ve romantik yakılaşma bekliyor! 

Hadi biraz da sağlığın hakkında konuşalım. Biraz iniş ve çıkışlar yaşadığın bir dönemden geçiyorsun. Bu yüzden aşka odaklanmak sana iyi gelecektir ama yine de bedeninin sesini dinlemelisin. Belki de bir rutin kontrol ile iyi olduğundan emin olmalısın. Bu arada mental olarak da güçlü bir şifa enerjisiyle dolup taşacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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