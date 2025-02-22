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23 Şubat Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

23 Şubat Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
22.02.2025 - 19:01

Sınırlarınızı belirleyin! Peki 23 Şubat Pazar günü koç ve yükselen koç burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için koç ve yükselen koç burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Şubat Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, koç ve yükselen koç burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, bugün geçmişten gelen duygularla yüzleşebilirsin. Merkür'ün Vesta asteroidi ile oluşturduğu üçgen açının etkisinde geçmiş bağlarını da enine boyuna düşünebilirsin. Bazı bağların sana güç verdiğini hissetsen de seni dibe çeken ilişkilerde sınırı belirlemelisin. Aile büyükleri, belki de annen ya da kayınvaliden ile yaşayabileceğin sorunları ortadan kaldırmak için harekete geçmelisin. 

Tam da bu noktada kendini biraz melankolik hissedebilirsin. Alıştığın düzenden memnun olmasan da değiştirmek için göstereceğin çaba neticesinde biraz yorulabilirsin. Ancak günün sonunda geçmişe sünger çekip benzer sorunların yeniden yaşanmaması adına kendine yeni bir düzen kurmaya cesaret edebilirsin. 'Hayır' demeyi öğrenmenin zamanı geldi. 

Tam da bu noktada seni seven kişilere kırmadan sınır koymayı unutma. Şimdi ilişkilerinde daha güvenli bir ortam seni bekliyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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