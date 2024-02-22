23 Şubat Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç, bugün hızlı ve kıvrak zekanla adeta iş bitirici görevi göreceksin! Yaratıcı gücünün yüksekliğinin yanı sıra güçlü algı yeteneklerin ve pratik çözümlerinle haftayı sorunsuz bir şekilde kapatabilirsin. Bunun için biraz yorulabilirsin. Fakat günün sonunda beklentilerin ötesine geçtiğini göreceksin. Başarılı bir kariyerden fazlasını hak ettiğini fark etmek üzeresin. Artık bulunduğun pozisyondan daha fazlasını istemeye hazırsın.

İşleri üslerinden çok daha yetkin bir şekilde yerine getirdiğini Pallas asteroidinin Güneş ile açılandığı bugün çok daha net bir şekilde göreceksin. Görünen o ki çoğu iş senin bilgin ve yönetim gücünle yürüyor. Sert bir tavır ile bu duruma bir dur demeden önce blöf yapmaya ne dersin? İkna edici iletişim becelerini ortaya çıkarmaya odaklan. Elindeki veriler ve öz güvenli tavırlarınla kendini hatırlatmanın zamanı geldi! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...