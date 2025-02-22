23 Şubat İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün karar vermekte zorlanabilirsin. Günün ilk yarısında Mars'ın durağan konuma geçmesiyle hedeflerinden ve hırslarından uzaklaşabilir; günün ikinci yarısında ise Merkür'ün Vesta asteroidi arasındaki etkileşim nedeniyle duygusal iniş-çıkışlar yaşayabilirsin. Tam da bu noktada hayata dair kafa karışıklıkları gündeminde yer alabilir.

Kendine ne istediğini sorma zamanı geldi! Çünkü ancak bir karar vererek ve hedeflerini net çizgilerle belirleyerek mutlu olabilirsin. Her zamanki gibi mantıklı adımlar atacağına eminiz, biraz zor da olsa!

Öte yandan bugünün en keyifli yanı sosyalleştiğin anlar olacak. Dostlarınla bir araya gelmek hem sana kim olduğunu hatıralatacak hem duygusal iniş çıkışların önüne geçerek dengeyi bulmanı sağlayacak. Kısacası pazar günü zihnin dolu olsa da hayata karışmak senin için en iyisi olacak gibi görünüyor. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...