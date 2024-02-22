23 Şubat İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler, bugün çoğunlukla siyasi konular gündeminde yer alabilir. Güneş'in Pallas asteroidi ile yaptığı kare açılanmada, konuşma diline dikkat etmelisin. Gün boyu siyasi, sanatsal ya da ticaretle ilgili konulara yoğunlaşmak zorunda kalabileceğin için kişiler arasındaki iletişime önem vermelisin. Dahil olacağın tartışmalarda ve direkt konuşmalarda fikrini kabul ettirmek için ikna kabiliyetini kullanmalısın.

Zaman zaman konuşma terapisi ve hipnoz gibi konularda eğitim alman gerektiğini düşünüyor musun? Bugün harekete geçmenin tam zamanı. Çünkü Pallas asteroidi sana manipülasyon konusunda önemli bir güç veriyor. Girdiğin her tartışmadan zaferle çıkma şansın var! Önümüzdeki üç gün boyunca etkisini hissedeceğin bu açı kalıbını özel hayatında, sevdiklerine istediğini yaptırmak için de kullanacağını tahmin edebiliyoruz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...