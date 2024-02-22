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23 Şubat İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

23 Şubat İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 19:01

Konuşmalarınız rakiplerinizi hipnoz edecek! Zaferin tatmin edici hissine hazır olun. Peki, 23 Şubat Cuma gününde ikizler ve yükselen ikizler burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için ikizler ve yükselen ikizler burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Şubat Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, ikizler ve yükselen ikizler burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler ve Yükselen İkizler Burçları

Sevgili İkizler, bugün çoğunlukla siyasi konular gündeminde yer alabilir. Güneş'in Pallas asteroidi ile yaptığı kare açılanmada, konuşma diline dikkat etmelisin. Gün boyu siyasi, sanatsal ya da ticaretle ilgili konulara yoğunlaşmak zorunda kalabileceğin için kişiler arasındaki iletişime önem vermelisin. Dahil olacağın tartışmalarda ve direkt konuşmalarda fikrini kabul ettirmek için ikna kabiliyetini kullanmalısın. 

Zaman zaman konuşma terapisi ve hipnoz gibi konularda eğitim alman gerektiğini düşünüyor musun? Bugün harekete geçmenin tam zamanı. Çünkü Pallas asteroidi sana manipülasyon konusunda önemli bir güç veriyor. Girdiğin her tartışmadan zaferle çıkma şansın var! Önümüzdeki üç gün boyunca etkisini hissedeceğin bu açı kalıbını özel hayatında, sevdiklerine istediğini yaptırmak için de kullanacağını tahmin edebiliyoruz. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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