23 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün aile bağların güçlenebilir. Haftanın son gününü sevdiklerine ayırabilirsin. Tam da bu noktada biraz nostalji ve hüzün seni bekliyor. Merkür'ün Vesta asteroidi ile etkileşimi nedeniyle hayatının önceki dönemlerine özlem duyabilirsin.

'Ah ah nerede o eski mutlu günler...' Belki kaybettiğin yakınlarını ya da artık görüşmediğin sevdiklerini hasretle anabilirsin. Bu aşamada küslükleri bitirmek ve sevgi bağlarını güçlendirerek kalabalık aileni bir araya getirmek iyi bir fikir olacaktır.

Geçmiş, iş hayatında da gündeminde yer alabilir. Maddi anlamda güç kaybetmene sağlayan hatalarını düşünerek kendine yeni bir yol çizmek ve kaybettiklerini telafi etmek gündeminde yer alabilir. Hırslı ve heyecanlı adımlar atarak bunu kolayca yapabilirsin. Strateji belirlemek için önünde güzel bir pazar günü var. Bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...