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23 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

23 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 19:01

Bugün güç savaşına girmeyin! Bunun yerine izin verin doğa negatif enerjinizi artmanıza yardım etsin! Peki, 23 Şubat Cuma gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Şubat Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün hayata dair önemli karar vermek isteyebilirsin. Yeni düzenini kurmak için çözüm arayışında olabilir, nereden başlayacağına karar vermeye odaklanabilirsin. Fakat bugün Güneş'in Pallas asteroidi ile yaptığı açılanmada otoriteyle güç savaşı içerisine girmemelisin. Zira bu mücadelede kaybeden taraf olabilirsin. Güç savaşları yerine güzelliklere odaklanmalısın. Merkür'ün Balık burcunda konumlandığı bugün, doğa ile iç içe olmak sana huzur verebilir. 

Ne dersin, biraz hava almak ve toprağa dokunmak negatif enerjiden arınmanı sağlamaz mı? Yaşayacağın arınmanın ardından yolunu çizmeye daha hazır olabilir, kendini tazelenmiş hissedebilirsin. Görünen o ki şimdi hafta sonuna hazırsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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