23 Şubat Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün hayata dair önemli karar vermek isteyebilirsin. Yeni düzenini kurmak için çözüm arayışında olabilir, nereden başlayacağına karar vermeye odaklanabilirsin. Fakat bugün Güneş'in Pallas asteroidi ile yaptığı açılanmada otoriteyle güç savaşı içerisine girmemelisin. Zira bu mücadelede kaybeden taraf olabilirsin. Güç savaşları yerine güzelliklere odaklanmalısın. Merkür'ün Balık burcunda konumlandığı bugün, doğa ile iç içe olmak sana huzur verebilir.

Ne dersin, biraz hava almak ve toprağa dokunmak negatif enerjiden arınmanı sağlamaz mı? Yaşayacağın arınmanın ardından yolunu çizmeye daha hazır olabilir, kendini tazelenmiş hissedebilirsin. Görünen o ki şimdi hafta sonuna hazırsın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...