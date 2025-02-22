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23 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

23 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
22.02.2025 - 19:01

Karar verin: Geçmiş mi, yoksa gelecek mi? Peki 23 Şubat Pazar günü başak ve yükselen başak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için başak ve yükselen başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Şubat Pazar günün nasıl geçecek?  

İşte, başak ve yükselen başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün geçmişin gölgeleri karşına çıkabilir... Özellikle geçmişte aldığın bazı kararlar ve artık tozlu raflara kaldırdığına inandığın konular yeniden su yüzüne çıkabilir. Saklı gerçekler ortaya çıkmayı bekliyor olabilir! 

Tam da bu noktada Merkür'ün Vesta asteroidi içinde çözmen gereken meselelere işaret ediyor. Geçmişin canlanmasına neden olan hislerine bir denge getirmen şart. Eski meseleleri ya zihninde tamamen bitirmeli ve sırları da ardında bırakmalısın ya da sahiden yüzleşerek kabul etmelisin. Karar senin! 

Geçmiş ile gelecek arasında net bir çizgi çizmeyi başarırsan özgürleşeceksin. Kendini eskisinden çok daha iyi hissedecek ve huzur da bulacaksın. Dingin bir hayat ve huzur için harekete geçsen iyi edersin. Önüne bakmanın en iyi yolu bu gibi görünüyor. Tabii bu arada hiç kimseye karşı bir sorumluluğun yok, sadece kendin odaklanmalısın! Tek sorman gereken soru ise 'Ne yapmak istiyorum?' olmalı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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