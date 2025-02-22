23 Şubat Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak, bugün geçmişin gölgeleri karşına çıkabilir... Özellikle geçmişte aldığın bazı kararlar ve artık tozlu raflara kaldırdığına inandığın konular yeniden su yüzüne çıkabilir. Saklı gerçekler ortaya çıkmayı bekliyor olabilir!

Tam da bu noktada Merkür'ün Vesta asteroidi içinde çözmen gereken meselelere işaret ediyor. Geçmişin canlanmasına neden olan hislerine bir denge getirmen şart. Eski meseleleri ya zihninde tamamen bitirmeli ve sırları da ardında bırakmalısın ya da sahiden yüzleşerek kabul etmelisin. Karar senin!

Geçmiş ile gelecek arasında net bir çizgi çizmeyi başarırsan özgürleşeceksin. Kendini eskisinden çok daha iyi hissedecek ve huzur da bulacaksın. Dingin bir hayat ve huzur için harekete geçsen iyi edersin. Önüne bakmanın en iyi yolu bu gibi görünüyor. Tabii bu arada hiç kimseye karşı bir sorumluluğun yok, sadece kendin odaklanmalısın! Tek sorman gereken soru ise 'Ne yapmak istiyorum?' olmalı. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...