23 Şubat Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık, bugün bir hayli enerjik ve hareketli olabilirsin. İçin içine sığmayan bir enerji ile harekete geçmeye hazır olabilir, sabırsızca ilerlemeye odaklanabilirsin. Bu durumda iki farklı konuda adım atabilirsin.

Merkür'ün Vesta asteroidindeki konumu nedeniyle ilk gündemin ilişkiler ve bağlılıklar olacaktır. Duygularına kapılmak ve aşkını takip etmek seni heyecanlandırabilir. Eğer partnerinle aranda bir sorun varsa hemen çözüme ulaşmak isteyebilirsin. Ama bekarsan, kalbini açıp ansızın bir aşka da kapılabilirsin.

Gelelim diğer meseleye! Geleceğini garanti altına almanı sağlayacak yatırımlar da gündeminde yer alabilir. Çokça kazanç elde edeceğin yatırım fikirlerin sayesinde paranı katlayabilirsin. Ancak dikkatli olmalı, akılcı ve mantıklı adımlar atmalısın. Duygularınla değil aklınla ilerleyerek başarı elde etmelisin. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...