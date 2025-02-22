23 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün mantıktan uzaklaşabilir, duygularınla hareket edebilirsin. İç sesini dinleyerek ani ve beklenmedik kararlar bile alabilirsin. İş hayatından özel hayatına, sosyal hayatından finansal konulara hemen her alanda sezgisel yaklaşımlarla etkili adımlar atabilirsin.

Öncelikle duygusal konulara değinmeliyiz. Çünkü Merkür'ün Vesta asteroidi ile yaptığı açılanma en çok hislerine etki edecek. Tam da bu noktada heyecanla aşka odaklanabilirsin. Birini kendinden çok sevdiğini hissedebilir, kendini bir yabancıya bırakabilirsin... Ufukta gerçek bir aşk görünse de dikkat etmekte temkinli olmakta fayda var, bizden söylemesi.

Gelelim iş hayatına ve finansal konulara. Paranı daha fazla paraya çevirmek için yatırım ve girişim süreçlerinin yakın takipçisi olabilirsin. Kâr getireceğine inandığın bir şirkete yatırım yapmak ve ortaklık için görüşmeler yapabilirsin. Anlaşılan bu pazar iş konuşacağız. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...