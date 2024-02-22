23 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan, bugün dikkatsizlik ve dağınıklıktan muzdarip olabilirsin. Zihnindeki karmaşa hayatına yansımaya başlayabilir. Merkür'ün Balık burcunda konumlanmasıyla birlikte unutkanlıkların artabilir. Aklında dolaşan düşünceler, odaklanmanı zorlaştırabilir ve mantıksal bakış açına engel olabilir. Belki de artık hayata dair isteklerine karar vermeli, biraz da eğlenceli zaman geçirmeye odaklanmalısın.

Güneş'in Pallas asteroidi ile yaptığı açı kalıbında Aslan burçları için yüksek enerji vaat ediyor. Senin ihtiyacın olansa kendin olma düşüncesini kabul etmek. Görünen o ki gökyüzü duygularını baskılamanı istemiyor. Sen de artık özgür olmaya hazır ol ve kendin için bir şeyler yapmaya başla. Bu kararından pişman olmayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...