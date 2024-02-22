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23 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

23 Şubat Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
22.02.2024 - 19:01

Kendinize odaklanmaya çalışın! Güneş Pallas asteroidi enerjinizi yükselterek zihninizi berraklaştırıyor! Peki, 23 Şubat Cuma gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Şubat Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün dikkatsizlik ve dağınıklıktan muzdarip olabilirsin. Zihnindeki karmaşa hayatına yansımaya başlayabilir. Merkür'ün Balık burcunda konumlanmasıyla birlikte unutkanlıkların artabilir. Aklında dolaşan düşünceler, odaklanmanı zorlaştırabilir ve mantıksal bakış açına engel olabilir. Belki de artık hayata dair isteklerine karar vermeli, biraz da eğlenceli zaman geçirmeye odaklanmalısın. 

Güneş'in Pallas asteroidi ile yaptığı açı kalıbında Aslan burçları için yüksek enerji vaat ediyor. Senin ihtiyacın olansa kendin olma düşüncesini kabul etmek. Görünen o ki gökyüzü duygularını baskılamanı istemiyor. Sen de artık özgür olmaya hazır ol ve kendin için bir şeyler yapmaya başla. Bu kararından pişman olmayacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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