23 Ocak Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün risk almaktan korkmayacaksın. Öz güvenli ve cesur adımlar atacaksın. Çünkü kazanmak için yola çıkacaksın. Bu aşamada ne istediğini bilerek hareket etmelisin. Aldığın risklerin bir karşılığı olacağından da emin olmalısın. Hayatında fark yaratacak adımlar atmaya özen göstermeli, elini taşın altına koyuyorsan, bir nedeni olduğunu bilmelisin.

Mars ile Uranüs arasındaki atmışlık açıdan güç alarak kendi yolunu çizeceksin. Sınır tanımayan halin etrafındakilere de ilham verecek şüphesiz... Peki, bugün nereden başlayacaksın? Daha iyi bir kariyer için mi yoksa daha fazla para için mi yola çıkacaksın.

Kararın ne olursa olsun, detaycı ve akılcı adımlar atarak istediğine ulaşacağına eminiz. Yeter ki kendinden emin bir şekilde ilk adımı at. Bu aşamada ailen ve sevdiklerinden de güç alabilirsin, bol şans! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...