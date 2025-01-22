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23 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

23 Ocak Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
22.01.2025 - 19:04

Arzularınıza kulak verin! Peki 23 Ocak Perşembe gününde aslan ve yükselen aslan burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için aslan ve yükselen aslan burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Ocak Perşembe günün nasıl geçecek?  

İşte, aslan ve yükselen aslan burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan ve Yükselen Aslan Burçları

Sevgili Aslan, bugün tutkularının peşinden koşabilirsin. İçinden gelen arzularına kulak verebilir, hayatını isteklerin doğrultusunda yaşayabilirsin. Galiba, hayata karşı hırslarını, rekabeti ve sorumluluklarını düşünmeden bir yola çıkacaksın. İstediğin olsun diye hareket edecek en çok da kendini düşüneceksin. 

Mars ile Uranüs arasındaki atmışlığın etkisi altındayken önünde hiçbir engel olmayacak... Sadece kendin için belirlediğin hedefler, sen ve bireysel planların gündeminde yer alacak. Sahi en çok neyi arzuluyorsun? İşte onu yaşamalısın.

Tam da bu noktada iş, kariyer konuları ve diğer insanlar zihninden uçup gidecek. Önce ben diyerek yol aldığın bugün, telefonlara bile çıkmak istemeyebilirsin. Ancak yine de sevdiklerine haber vermeyi unutma. Zira, önemsenmek ve değer görmek de senin için çok önemli. Tüm bunların ötesinde bugün yapacaklarını ise merak ediyoruz, bakalım rüzgar seni nereye götürecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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