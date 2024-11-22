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23 Kasım Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

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23 Kasım Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
22.11.2024 - 19:01

Duygusal bağlar kuracaksınız. Peki 23 Kasım Cumartesi gününde boğa ve yükselen boğa burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için boğa ve yükselen boğa burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Kasım Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, boğa ve yükselen boğa burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa ve Yükselen Boğa Burçları

Sevgili Boğa, bugün duygusal yakınlıklar kurmak isteyeceksin! Kalbini açmak, kendini ve isteklerini keşfetmek gündeminde olacak. Merkür'ün Yay burcundaki geri hareketiyle birlikte maneviyat senin için her zamankinden çok daha kıymetli bir hale gelecek. İstediğini elde etmek değil de huzur bulmak gündeminde olacak. 

Sakin ve dingin bir liman arıyor olabilirsin... Yaralarını saracak, sığındığın maddi değerlerden arınmanı sağlayacak bir ele ihtiyacın olabilir. Zira kazanmak, para, kariyer ya da benzer materyaller senin için etkisini kaybedecek. Hayatındaki tek gerçek ise hislerin olacak. Peki şu an ne istiyorsun? Kiminle olmaya ihtiyacın var? 

İşte bu sorulara yanıt bulmalısın. Ancak bu sayede huzura kavuşabilirsin. Üstelik sorularını yanıtlamaya da bir hayli yakınsın. Tek yapman gereken güzellikleri kucaklamak ve sevgiyle uzanan elleri tutmaya çalışmak. Seni seven insanlarla ol. Hafta sonun mutluluk getirecek. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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