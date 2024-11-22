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23 Kasım Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

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23 Kasım Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Astroloji Editörü
22.11.2024 - 19:01

Beklemediğiniz anda hayatınız güzelleşecek. Peki 23 Kasım Cumartesi gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Kasım Cumartesi günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün beklenmedik bir gelir sayesinde rahata ereceksin. Eline ulaşacak para çok fazla olmayacak ama manevi anlamda değeri büyük olacak. Zira Merkür'ün Yay burcundaki geri hareketiyle birlikte geçmiş defterler kapanacak. 

Özellikle bir süredir kapanmayan dosyalar, dava süreçleri ve alacak verecek işleri neticeye bağlanacak. Haliyle alacağın haber paradan büyük olacak. Beraberinde hayatında değişim enerjisini de başlatacak. Üzerinden bir yük gidecek. Açıkçası bu yük düşündüğünden de büyük olacak. Şirket ya da topluluklara ilişkin sorumlulukları üzerinden atacaksın. 

Tüm bunlarla birlikte bir hafiflik ve arınma süreci yaşaman mümkün. Bir süre kafa dinlemek isteyebilirsin. Ancak uzun zaman alan bu güçlüklerin ardından yerinde durmak da istemeyeceksin. Aksine hem maddi hem de manevi anlamda kazanmak için harekete geçeceksin. Kazanma döngüsünde olduğunu düşününce bu karar muhteşem bir etki ile sana geri dönecektir. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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