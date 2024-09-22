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23 Eylül Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

23 Eylül Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
22.09.2024 - 19:01

Hayalperest ve romantik... Peki 23 Eylül Pazartesi gününde balık ve yükselen balık burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için balık ve yükselen balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Eylül Pazartesi günün nasıl geçecek? 

İşte, balık ve yükselen balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün romantik ve hayalperestesin... Aşk hayatında renk katacak romantik hayallerle yeni bir haftaya başlıyorsun. Partnerinin ayaklarını yerden kesecek, gerçeklikler arasındaki bağı koparacaksın. Abartıyoruz sanma çünkü Venüs'ün Akrep burcunda konumlandığı bugün, tutkularınla sınırları aşacaksın. 

İşte tam da bu noktada, duygusal yaralarının iyileştiğini hissedeceksin. Bu güçlü astrolojik etkiyle artık senin için yeni bir sayfa açılıyor. Belki bu dönemde aşka ve ilişkilere bakış açın da değişecek. Ne dersin bu hafta çalışmak yerine keyifli bir tatil yapmak ve romantik bir kaçamak iyi olmaz mıydı? Haftaya böyle eğlenceli başlamak günlerin nasıl geçtiğini anlamamana sebep olacak. Bu haftanın nasıl geçtiğini anlamayacaksın desek yeridir. 

Tüm bunların dışında bir iş değişikliğidir gündeminde yer alabilir. Venüs ile Plüton arasındaki kare açı yeni bir döngünün habercisi. Belki de keyifli bir başlangıç yapmak için eski iş düzenini bitirmen gerekebilir. Kariyerini seyrini değiştirecek bir eğitim sürecine de girebilirsin. Görünen o ki bu dönemde kariyer açısından güçleneceksin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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