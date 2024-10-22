23 Ekim Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugün ortaklık ilişkileri ve iş birlikleri gündeminde! Kendini işine ve hayatını organize etmeye adayacaksın. Önceliklerin duygulardan ziyade profesyonel hayat olacak. Ne istediğini bilerek ve kendinden emin bir şekilde harekete geçecek, açıkçası bu sayede istediğini de alacaksın.

Tam da bu noktada bazı ortaklıkların son bulmasından söz etmeliyiz. Duygusal anlamda bağlı olsan da maddi anlamda gücünü azaltan işlerden ve ilişkilerden uzaklaşacaksın. Böylece aslında pek çok sorundan ve sıkıntıdan da kurtulacaksın. Ayrıldığın iş ya da düzen nedeniyle eline geçen toplu para ile yeni adımlar atman ise şart. Bu parayı değerlendirmek için dikkatli kararlar vermeli, yerinde riskler alarak yeni işine odaklanmalısın.

Öte yandan bu dönemde kendine de zaman ayırmalısın. Belki bu iş ya da düzen değişikliği sırasında kendine birkaç günlük tatil fırsatı da yaratabilirsin. Bu sayede zihnini dinlendirebilir, hem ruhsal hem bedensel anlamda tazelenebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...