23 Ekim Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün hedeflerin değişebilir. Her zamanki gibi kariyer odaklı olacak ve geleceğe yöneleceksin elbette, ancak aradığın heyecan bu kez aşkta olabilir. Duygularını açığa çıkarmanın zamanı gelmedi mi, sence de?

İşleri bir an olsun boşlayarak kendine vakit ayırmak sana düşündüğünden çok daha iyi gelebilir. Para kazanmayı, başarmayı ve zirveye ulaşmayı unut. Bunları zaten yapacaksın, ama şimdi olması şart değil. Zamana bırakmak, akışı yaşamak ve anın tadını çıkarmak da güzel bir başlangıç olabilir.

İşte tam da bu noktada aşk devreye giriyor! Resmen seni dört bir yandan sarıyor ve adeta hücrelerine nüfuz ediyor... Romantizm dolu bir günde kendini ne kadar mutlu hissettiğine odaklan. Tutkularının ve aşkın tadını çıkar! Bugün kararlarını duygularının yanında arzularına göre ver ve yürüdüğün yolda mutluluk yoldaşın olsun. Bu arada sevgi, başarıyı ve yükselişi de beraberinde getirecek bizden söylemesi. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...