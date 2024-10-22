23 Ekim Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün her zamankinden çok daha fazla sorumluluk alman gerekebilir. Toplumdaki yerin ve önemin artabilir. Bir çok kişinin senden maddi ve manevi anlamda destek beklediği bir güne hazır olmalısın. Bu dönemde mental anlamda gücünü korumalı ve dimdik ayakta durmalısın. Sevdiklerin ve kendin için yapabileceklerine inanamayacaksın!

Gücünü başta kendin olmak üzere herkese kanıtlamak üzeresin. Sosyal sorumluluk projelerinde yer alarak gönüllü çalışmalar ve vakıf işlerinde adından söz ettirebilirsin. Bu durum toplumdaki saygınlığını ve iş hayatında görünürlüğünü artıracaktır. Ancak senin ilgilendiğin bu değil, toplumsal güvenlik ve mutluluk olacak.

Sevgini herkese bulaştırarak etrafına ışık saçıyorsun. Bu arada kendin için de bir şeyler yapmalısın. Mesela kısa bir yolculuk, nasıl olurdu? Tek başına huzur bulacağın bu yolculuğu hafta sonu ile birleştirerek enerji ve güç toplayabilirsin. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...