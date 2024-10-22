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23 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

23 Ekim Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 19:01

Gücünüze güç katacaksınız. Peki 23 Ekim Çarşamba gününde akrep ve yükselen akrep burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için akrep ve yükselen akrep burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Ekim Çarşamba günün nasıl geçecek?  

İşte, akrep ve yükselen akrep burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep ve Yükselen Akrep Burçları

Sevgili Akrep, bugün kendini uzun zamandır hissetmediğin kadar güçlü hissedeceksin. Özellikle kişisel anlamda enerjinin yerine geldiğini fark edecek, özgür ve huzurlu olacaksın. Her zamankinden farklı bir şey var sende! Kabul et sanki bir yıldız gibi parlıyorsun! 

Tabii bu durum sana bir hayli de yakışıyor. Dış görünüşünden tavrına, davranışlarından ses tonuna her şeyinle ilgi çekiyorsun. Tarzında da bazı değişiklikler olabilir. Ne dersin, bu ara değişmek sana da iyi gelmez mi? Uzun zamandır istediğin bir estetik operasyon, saç ektirme ya da bakım gündeminde yer alabilir. 

Hadi biraz da iş hayatından söz edelim! Bu dönemde kariyerinde güçlü bir yükseliş dönemine de gireceksin. Güçlü yanların ortaya çıkacak ve başarıların artacak. Sık sık senden söz edilen bir gün olacak, dahası bu durum önümüzdeki günlerde de devam edecek. Sen de göz önünde olmayı tercih ederek fikirlerin ve kararlarınla görünür olsan iyi edersin. Bol şans. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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