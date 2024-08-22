23 Ağustos Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç, bugünden itibaren iş hayatında rekabet artabilir. Daha iyisini istedin ve elde etmek için hemen her şeyi yapabileceğin bir dönem başlıyor. Mars ile Venüs arasındaki kare açının motivasyonuyla hayatında bazı şeyleri değiştirmenin zamanı geldi. Tam da bu noktada kariyerinde önemli bir ilerleme kaydetmeni sağlayacak stratejik adımlar belirlersen iyi edersin. Zira doğru strateji ile bolca para kazanabilir ve planladığından çok daha geniş bir kitleye ulaşabilirsin.

Kariyer hayatında statü ve para kazandıran gökyüzü hareketlerine bugün bir de Merkür Chiron üçgeni ekleniyor! Yani her şeyin yolunda gitmesini istiyorsan, ikili ilişkilerinde güçlü bir iletişime odaklanmalısın. Stresi iyi yönetmeli ve gerektiğinde rekabeti iş birliğine de dönüştürmelisin. En iyi olmak istediğini görüyoruz ancak duyguların ile profesyonel bakış açını dengede tutmalısın.

Haftayı zor bir çalışma temposu ile kapatabilirsin. Ama biraz daha mücadele etmelisin, ne yapalım dinlenmek için hafta sonunu beklemek zorundasın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...