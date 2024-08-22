23 Ağustos Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay, bugün risk almamalısın. Özellikle finansal konularda yalnız kararlar vermeye açıksın. Sezgilerini ve öngörülerini kısıtlayan Mars ile Venüs arasındaki kare açının etkisi son bulana kadar biraz beklemelisin. Finansal stresini yönetmek için belki de geçmiş hatalarından ders çıkarmalısın. Bütçeni zorlayacak alışverişler, son dakika harcamaları ve krediden uzak durmalısın. Borçlanmak ya da sınırı aşmak için hiç doğru bir dönemde değilsin.

Finansal anlamda alacağın riskler yerine kariyerinde fırsatlara odaklanmalısın. İş değişikliği ya da pozisyon değişikliği için sınırları zorlayabilirsin. Bu arada eğitim hayatına ilişkin de önemli kararlar vermen gereken bir dönemdesin. Kariyerinin seyrini değiştirecek eğitim planlarını dikkatle yapmalısın. Belki de bir uzmandan destek alsan iyi edersin.

Hayatın vazgeçilmez bir parçası olan duygularından da söz etmeliyiz. Pek çok şey aynı anda yapmaya çalıştığın ve önemli kararlar verdiğin bu dönemde, yanında kimin olmasını istiyorsun? İşte o kişiyle konuşmanın zamanı geldi! İtiraf zamanı... Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...