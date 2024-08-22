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23 Ağustos Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

23 Ağustos Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 19:01

İş hayatınızda yeni mücadeleler sizi bekliyor! Peki, 23 Ağustos Cuma gününde oğlak ve yükselen oğlak burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için oğlak ve yükselen oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Ağustos Cuma günün nasıl geçecek?  

İşte, oğlak ve yükselen oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün kariyer hayatında hırsların ile güç mücadelesi arasında kalabilirsin. Kendine dürüst olmanın zamanı geldi, neyi başarmak istiyorsun? Bu iki saat çatışmayı sonlandıracak zihinsel farkındalıklar Merkür ile Chiron'un enerjisinde saklı. Sana cesaret vermesine ve yolunu aydınlatmasına izin ver. İç sesini dinle, yapmak istediğini keşfedeceksin. Güç mü, yoksa kişisel hedeflerine ulaşmak mı istiyorsun? Yanıtı bulduğunda başarılı da olacaksın. 

Gökyüzündeki yoğun hareketlilik iş yerinde ilişkilerini de etkileyecek. Özellikle üstlerin ya da rakiplerin ile ciddi konuşmalar yapman gerekebilir. Bu konuşmalar sırasında kontrolü sağlamalı, stratejik bir yol izlemelisin. Başarının önündeki engelleri ancak bu sayede kaldırabilirsin, bizden söylemesi! 

Gelelim aşk hayatına! Kariyer yolculuğunda ayakları yere daha sağlam basan adımlar atman konusunda seni teşvik eden kişi partnerin olacak. Her zaman önünü açan, desteği sayesinde güçlendiğin kişi ile duygusal anlamda da güçlenmeye hazır olmalısın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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