23 Ağustos Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova, bugün sevdiklerine karşı açık ve dürüst olmalısın. Özellikle aile içinde derin sırların su yüzünden çıkma zamanı geldi. Mars ile Venüs arasındaki kare açının etkisi altında gerçekleri konuşarak üzerindeki yüklerden kurtulmaya ne dersin? Elbette bu gerçekler bazı ailevi meselelere neden olabilir. Ancak gerçekler senden duyulmadığı takdirde sorunlar çok daha büyüyecektir. Görünen o ki bugün ailenle konuşacak çok şeyin olacak.

Tam da bu noktada en önemli destekçin, eşin ya da partnerin olacak. Geniş ailenin içerisindeki sorunların çözülmesinde ihtiyacın olan desteği bulmak bile önemli bir başlangıç, biz daha söylemesi. Belki de günün sonunda hem ilişkilerindeki sorunları çözebilir hem de bir aşk itirafıyla herkesi şaşırtabilirsin.

Tüm bunlar olurken iş hayatı ikinci plana atılabilir. Bugünden itibaren üç gün boyunca, kendine ve ilişkilerine odaklanabilirsin. Para ve kariyer konularında stabil düzenini koruyarak hayatındaki dengeyi de sağlayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...