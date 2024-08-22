23 Ağustos Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa, bugün ilişkilerinde dikkatle iletişim kurmak ve empati yapmak her zamankinden çok daha önemli olabilir. Özellikle romantik ilişkilerinde karşılıklı anlayışa dikkat etmelisin. Mars ile Venüs arasındaki gerginliğin aşk hayatına yansımaması için gerekirse bir adım geri atmalısın. Bu dönemde karşılıklı anlayış kadar güvende önemli olacak. Partnerine karşı güven duymadığın konular su yüzüne çıkacak. Belki de uzun zamandır ihmal ettiğin o konuşmayı yapmanın zamanı gelmiştir!

Tam da bu noktada bilmelisin ki Merkür ile Chiron arasındaki üçgen açının da desteği ile duygusal yaralarını hızla sarabilirsin. Yani eğer bu konuşmanın sonunda bir ayrılık varsa, çabuk unutulacağını bilmelisin. Tabii bunun tam tersi de olabilir, ilişkinde her şey yoluna girerek mutluluk seni bulabilir. Son karar her zamanki gibi senin!

Öte yandan bugünlerde bazı finansal kayıplar yaşayabilirsin. Büyük riskler almaktan kaçınmalı ve hesabına dikkatle tutmalısın. Gereksiz harcamalara en azından gökyüzü durulana kadar ara verirsen iyi edersin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...