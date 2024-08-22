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23 Ağustos Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

23 Ağustos Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Günlük Burç Yorumları
astroirem
astroirem - Onedio Üyesi
22.08.2024 - 19:01

Affedin ve temiz bir sayfa açın! Peki, 23 Ağustos Cuma gününde balık ve yükselen balık burcunu neler bekliyor? Günlük burç yorumlarına göre günün nasıl geçecek? Sizin için balık ve yükselen balık burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık: Bakalım günlük burç yorumlarına göre 23 Ağustos Cuma günün nasıl geçecek? 

İşte, balık ve yükselen balık burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık ve Yükselen Balık Burçları

Sevgili Balık, bugün kendini affetmelisin! Özellikle zor ve hassas konularda konuşmak yerine sessiz kalmayı tercih edebilirsin. Bu dönemde kendini ıssızlaştırabilir ve yalnız kalmak isteyebilir. İç sesine kulak vererek birtakım süreçleri kabullenmeye odaklanabilirsin. Hiç huzura ulaşmanı sağlayacak Chiron'un şifalı enerjisine inanmalısın. İnançlarına ve kalbinin sesini odaklanarak iyileşeceğinden emin olmalısın. Belki ufak bir terapi ya da ruhsal çalışmalar da sana iyi gelebilir. 

Tabii bu durumda diğer ikili ilişkilerde bir adım geri çekilebilirsin. Hem iş hem de özel hayatını oluruna bırakmış gibi davranabilirsin. Oysa bunu unutan aksine kendinden başlayarak her şey yoluna sokmaya başlayacaksın. Zira hayatını güzelleştirmenin en iyi yolu kendinle  arandaki ilişkiyi düzeltmek. 

Bu süreci kolayca atlatabilmek için iyileştirici yazma ve konuşma etkinlikleri yapabilirsin. Günlük tutabilir, şiir yazabilir ya da aklındaki o kişiyle derin sohbetler edebilirsin. Dönemde sana iyi gelecek bir kişi var. Artık onu bulmanın zamanı geldi. Bugün harekete geçersen, hayatına dair güzel şeylerin mimarı olacaksın. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

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