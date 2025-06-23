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23–29 Haziran 2025 Haftası Gökyüzü Enerjileri

etiket 23–29 Haziran 2025 Haftası Gökyüzü Enerjileri

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
23.06.2025 - 11:36

23–29 Haziran 2025 haftası, gökyüzünde önemli astrolojik etkilerle şekillenecek. Haftaya belirsizlik ve kafa karışıklığıyla başlasak da, ilerleyen günlerde fırsatlar, ilham ve güçlü adımlar için yeni enerji akışları ortaya çıkacak. Bu hafta, özellikle duygusal yenilenme, içsel dengeyi bulma ve kararlı adımlar atma zamanı. Zorlu geçebilecek başlangıçların ardından, ilahi destekle büyük düşünmeye ve harekete geçmeye hazır olun. İşte bu haftanın gökyüzü enerjileri ve size rehberlik edecek tavsiyeler…

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23 Haziran Pazartesi – Güneş Neptün Karesi (Yengeç–Koç)

23 Haziran Pazartesi – Güneş Neptün Karesi (Yengeç–Koç)

Haftaya belirsizlik ve kafa karışıklığı ile başlıyoruz. Güneş’in Neptün ile olan bu zorlu açısı, gerçekleri çarpıtabilir ve algıyı puslandırabilir. Bu dönemde karar vermek zorlaşabilir ve enerjiniz dağılabilir, netlik eksikliği yaşanabilir.Bu açı, gerçeklik algısında bulanıklık yaratabilir. 

Kararsızlık, kafa karışıklığı ve belirsizlik hâkim olabilir.Bu süreçte özellikle kendimizi gereğinden fazla cesur bulabilir, asla yapmam dediğimiz şeyleri yapıp büyük hatalar, yanlışlar ve yanılgılarla iş ve özel hayatımızda dönüşü olmayan zorluklarla sınanabiliriz.Son pişmanlık fayda etmeyebilir yanlış kararlara yenilerini eklemeyin.

🕯Tavsiye: Önemli kararları erteleyin, sezgilerinizi dinleyin ve yavaşlayın. Kendinize şefkat göstermeyi ihmal etmeyin.

 24 Haziran Salı – Güneş Jüpiter Kavuşumu

Bu güçlü birleşim umut, bolluk ve ilham getiriyor. Kendinize olan güveniniz artabilir, hayallerinizi büyütmek ve ilahi destek hissetmek mümkündür. Yeni fırsatlar kapınızı çalabilir.

🕯Tavsiye: Büyük düşünün! İlham aldığınız konularda harekete geçin ve vizyonunuza sahip çıkın.

 25 Haziran Çarşamba – Yengeç Yeniayı

Bu Yeniay, içsel dünyanıza yönelmek, duygusal temizlik yapmak ve aile bağlarını güçlendirmek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Ev ve aile temaları ön planda olacak. Geçmişe şefkatle bakmak ve duygusal olarak yenilenmek mümkün hale gelir. 'Kendine ait bir yuva' hissi arayışı artabilir.

🕯 Tavsiye: İç sesinize kulak verin. Duygularınızı bastırmak yerine kabul edin ve güvenli alanınızı inşa edin.

26 Haziran Perşembe – Güneş-Mars Sekstili (Yengeç–Başak)

26 Haziran Perşembe – Güneş-Mars Sekstili (Yengeç–Başak)

Pratik adımlar ve kararlı girişimler için destekleyici bir gün. Yaratıcılığınızı eyleme dökebilir ve enerji, düzen ve azimle birleşebilirsiniz.

🔧 Tavsiye: Harekete geçin! Uzun süredir ertelediğiniz işleri başlatmak için mükemmel bir zaman.

 27 Haziran Cuma – Merkür Üçgen Satürn (Aslan–Koç)

Net düşünce, mantıklı kararlar ve disiplinli iletişim ön planda olacak. Planlama, organizasyon ve sorumluluk alma konularında başarı sağlanabilir. İfade gücünüz sağlamlaşacak.

📋 Tavsiye: Önemli konuşmalar, sözleşmeler ve kararlar için bu günü değerlendirin. Gerçekçiliği ön planda tutun.

 28 Haziran Cumartesi – Merkür Karşıt Plüton

Zihinsel derinleşme ve psikolojik çözümlemeler zamanı. Takıntılı düşünceler ve bastırılmış duygular su yüzüne çıkabilir. Dönüşüm getiren farkındalıklar yaşanabilir.

💪🏻 Tavsiye: Gölge yanlarınızla yüzleşin. İçsel sezgilerinizi bastırmayın, ancak kuruntulara da kapılmayın.

 29 Haziran Pazar – Ay-Mars-Jüpiter Sekstili

Hafta, güçlü ve motive edici bir enerjiyle kapanıyor. Harekete geçmek, üretmek ve çözüm bulmak kolaylaşacak. Fiziksel enerji artarken, başkalarıyla paylaşmak ve destek olmak için güzel bir gün olacak.

✌🏻 Tavsiye: Planlarınızı uygulamaya koyun ama enerjinizi yapıcı bir yöne kanalize edin. Aşırıya kaçmadan ilerleyin.

🧭 Genel Haftalık Tavsiye:

Hafta başında belirsizlikler hâkim olsa da, ilerleyen günlerde enerjiler netleşiyor ve daha yapıcı hale geliyor. Yeniay ile duygusal olarak yenilenin ve haftanın ikinci yarısında güçlü adımlar atmak için ilhamı değerlendirin.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun. 

AstrodehA 

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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