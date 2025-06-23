23–29 Haziran 2025 Haftası Gökyüzü Enerjileri

Pratik adımlar ve kararlı girişimler için destekleyici bir gün. Yaratıcılığınızı eyleme dökebilir ve enerji, düzen ve azimle birleşebilirsiniz.
🔧 Tavsiye: Harekete geçin! Uzun süredir ertelediğiniz işleri başlatmak için mükemmel bir zaman.
27 Haziran Cuma – Merkür Üçgen Satürn (Aslan–Koç)
Net düşünce, mantıklı kararlar ve disiplinli iletişim ön planda olacak. Planlama, organizasyon ve sorumluluk alma konularında başarı sağlanabilir. İfade gücünüz sağlamlaşacak.
📋 Tavsiye: Önemli konuşmalar, sözleşmeler ve kararlar için bu günü değerlendirin. Gerçekçiliği ön planda tutun.
28 Haziran Cumartesi – Merkür Karşıt Plüton
Zihinsel derinleşme ve psikolojik çözümlemeler zamanı. Takıntılı düşünceler ve bastırılmış duygular su yüzüne çıkabilir. Dönüşüm getiren farkındalıklar yaşanabilir.
💪🏻 Tavsiye: Gölge yanlarınızla yüzleşin. İçsel sezgilerinizi bastırmayın, ancak kuruntulara da kapılmayın.
29 Haziran Pazar – Ay-Mars-Jüpiter Sekstili
Hafta, güçlü ve motive edici bir enerjiyle kapanıyor. Harekete geçmek, üretmek ve çözüm bulmak kolaylaşacak. Fiziksel enerji artarken, başkalarıyla paylaşmak ve destek olmak için güzel bir gün olacak.
✌🏻 Tavsiye: Planlarınızı uygulamaya koyun ama enerjinizi yapıcı bir yöne kanalize edin. Aşırıya kaçmadan ilerleyin.
🧭 Genel Haftalık Tavsiye:
Hafta başında belirsizlikler hâkim olsa da, ilerleyen günlerde enerjiler netleşiyor ve daha yapıcı hale geliyor. Yeniay ile duygusal olarak yenilenin ve haftanın ikinci yarısında güçlü adımlar atmak için ilhamı değerlendirin.
Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.
AstrodehA
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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.