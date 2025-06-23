23–29 Haziran 2025 Haftası Gökyüzü Enerjileri

Haftaya belirsizlik ve kafa karışıklığı ile başlıyoruz. Güneş’in Neptün ile olan bu zorlu açısı, gerçekleri çarpıtabilir ve algıyı puslandırabilir. Bu dönemde karar vermek zorlaşabilir ve enerjiniz dağılabilir, netlik eksikliği yaşanabilir.Bu açı, gerçeklik algısında bulanıklık yaratabilir.

Kararsızlık, kafa karışıklığı ve belirsizlik hâkim olabilir.Bu süreçte özellikle kendimizi gereğinden fazla cesur bulabilir, asla yapmam dediğimiz şeyleri yapıp büyük hatalar, yanlışlar ve yanılgılarla iş ve özel hayatımızda dönüşü olmayan zorluklarla sınanabiliriz.Son pişmanlık fayda etmeyebilir yanlış kararlara yenilerini eklemeyin.

🕯Tavsiye: Önemli kararları erteleyin, sezgilerinizi dinleyin ve yavaşlayın. Kendinize şefkat göstermeyi ihmal etmeyin.

24 Haziran Salı – Güneş Jüpiter Kavuşumu

Bu güçlü birleşim umut, bolluk ve ilham getiriyor. Kendinize olan güveniniz artabilir, hayallerinizi büyütmek ve ilahi destek hissetmek mümkündür. Yeni fırsatlar kapınızı çalabilir.

🕯Tavsiye: Büyük düşünün! İlham aldığınız konularda harekete geçin ve vizyonunuza sahip çıkın.

25 Haziran Çarşamba – Yengeç Yeniayı

Bu Yeniay, içsel dünyanıza yönelmek, duygusal temizlik yapmak ve aile bağlarını güçlendirmek için mükemmel bir fırsat sunuyor. Ev ve aile temaları ön planda olacak. Geçmişe şefkatle bakmak ve duygusal olarak yenilenmek mümkün hale gelir. 'Kendine ait bir yuva' hissi arayışı artabilir.

🕯 Tavsiye: İç sesinize kulak verin. Duygularınızı bastırmak yerine kabul edin ve güvenli alanınızı inşa edin.