23-29 Haziran 2025 Haftanın Yantrası: TOLAY Şaman Yantra
TOLAY Şaman Yantra, 55567 sayı sekansı ile uyumlanmış, Altın oran ve trigonometrik sembollerle hazırlanmış özel bir koruyucu enerjidir. Bu yantra, maddi ve manevi zararlardan, psişik saldırılardan ve diğer dış etkenlerden koruma sağlar. Aynı zamanda bu enerjileri etkisiz hale getiren, mühürleyici bir güç sunar.
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Ruhsal Anlamı ve Koruyucu Gücü
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Enerji Alanı ve Kullanım Amacı
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