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23-29 Haziran 2025 Haftanın Yantrası: TOLAY Şaman Yantra

etiket 23-29 Haziran 2025 Haftanın Yantrası: TOLAY Şaman Yantra

Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi - Onedio Üyesi
23.06.2025 - 10:03

TOLAY Şaman Yantra, 55567 sayı sekansı ile uyumlanmış, Altın oran ve trigonometrik sembollerle hazırlanmış özel bir koruyucu enerjidir. Bu yantra, maddi ve manevi zararlardan, psişik saldırılardan ve diğer dış etkenlerden koruma sağlar. Aynı zamanda bu enerjileri etkisiz hale getiren, mühürleyici bir güç sunar.

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Ruhsal Anlamı ve Koruyucu Gücü

Ruhsal Anlamı ve Koruyucu Gücü

İsim Enerjisi – 'TOLAY'

  • Anlamı: “Ayın yeryüzüne yansıması”, ruhsal aydınlanma ve sezgisel derinliği ifade eder.

  • Dişil Koruma Gücü: Bu yantra, dişil enerjinin koruma gücünü içinde barındırır.

Sayı Sekansı: 55567

  • 5 (x3): Ani dönüşüm ve eski kalıpların kırılması.

  • 6: Duygusal ve ailesel alanlarda arınma.

  • 7: İlahi koruma ve ruhsal hizalanma.

Totem Ruhları

  • Baykuş: Gece rehberliği ve sezgiler.

  • Ak Kurt: Sadakat, güç ve içsel savunma.

  • Gümüş Geyik: Zarafet ve sezgiyle ilerleme.

Enerji Alanı ve Kullanım Amacı

Enerji Alanı ve Kullanım Amacı

Bu yantra, ruhsal ve fiziksel saldırılardan, nazar, psişik manipülasyon, düşük titreşimli bağlar, maddi-manevi zararlar ve duygusal yıpratıcı etkilerden korunmak amacıyla programlanmıştır. Koruma sadece bir kalkan değil; aynı zamanda bu enerjileri etkisiz hale getiren, mühürleyen ve dönüştüren bir güçle çalışır.

Elementsel Uyum: Su + Ay

  • Duygular, rüyalar, sezgiler ve bilinçaltı ile ilahi kadınsal enerji ve yaratım potansiyelini temsil eder.

Fiziksel Yerleşim Önerisi

  • Kuzeydoğu Yönü: Bilgelik, içsel ışık, sezgi ve ruhsal koruma yönüdür. Feng Shui ve şamanik yön haritasında ilahi farkındalık alanı olarak kabul edilir.

Kombinasyon

  • Oniks Taşı: Negatif enerjileri emer ve toprağa iletir.

  • Bakır Elementi: Ruhsal iletkenlik, aurayı güçlendirme ve frekans dengeleme sağlar.

  • Kombinasyon: Oniks + Bakır = Karanlık enerjileri emer, ışığa dönüştürür ve mühürler.

TOLAY Yantra Kullanımı

Yantrayı bakır veya oniks üzerine, ev ya da iş yerinizin kuzeyinde kullanabilirsiniz. Doğum haritanız incelendikten sonra gezegen saatlerinize uygun altın veya gümüş bileklik, kolye, yüzük olarak kullanılabilir.

  • Altına: 55667 sayı sekansını ve 'TOLAY koruması üzerimde olsun' cümlesini yazın.

  • Üzerine: Oniks taşı yerleştirin.

  • Ay Fazlarında (özellikle dolunay): Şu niyeti okuyun:

  • “Ay’ın ışığıyla kutsandım.

  • Görünmeyen düşmanlık, nazar ve karanlık enerjiler şimdi etkisiz hale geldi.

  • TOLAY koruması, ilahi ışıkla mühürlendi.

  • 'EVET. EVET. EVET.” 

Not: Paylaşılan yantra görsellerimiz markamız adına tescillidir ve Türk ve uluslararası patent koruması altındadır.

Gökler rehberimiz, yolumuz ışık olsun.

AstrodehA

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Bu makalede öne sürülen fikir ve yaklaşımlar tamamıyla yazarlarının özgün düşünceleridir ve Onedio'nun editöryal politikasını yansıtmayabilir.

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Dr.Astrolog Şenay Devi
Dr.Astrolog Şenay Devi
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