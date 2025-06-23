23-29 Haziran 2025 Haftanın Yantrası: TOLAY Şaman Yantra

TOLAY Şaman Yantra, 55567 sayı sekansı ile uyumlanmış, Altın oran ve trigonometrik sembollerle hazırlanmış özel bir koruyucu enerjidir. Bu yantra, maddi ve manevi zararlardan, psişik saldırılardan ve diğer dış etkenlerden koruma sağlar. Aynı zamanda bu enerjileri etkisiz hale getiren, mühürleyici bir güç sunar.